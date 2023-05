Einige Marktbeobachter wittern eine raffiniert angelegte Revolte: Der Dollar soll als Weltwährung entthront werden. Als eher subtil agierende Aufständische werden Notenbanken, vorab jene in Schwellenländern, identifiziert. Sie kaufen Gold im grossen Stil ein und bauen dafür ihr Engagement im Dollar ab. Tatsächlich hat sich der Wert des Greenback seit geraumer Zeit deutlich abgeschwächt. Zudem fordern immer mehr Länder von Brasilien bis nach Südostasien, dass der Welthandel von der Dollardominanz befreit werden müsse.

Ungewöhnlicher Nachfrageboom

Bereits im vergangenen Jahr waren die Zentralbanken die treibende Kraft hinter dem weltweiten Goldabsatz. Die Währungshüter steigerten ihre Nachfrage im Jahr 2022 um 152%. Normalerweise kommen die preistreibenden Effekte eher vonseiten der ETF-Anbieter, von Hedge Funds oder anderen Anlegern. Dass sich die Notenbanken derart engagieren, ist eher ungewöhnlich.

Natürlich ist die Preisrally des Edelmetalls ab März der Bankenkrise zu verdanken, die in den USA immer wieder neue Opfer fordert. Die Goldanleger setzen wohl darauf, dass die US-Notenbank Fed sich nach der letzten Zinserhöhung am Mittwoch kaum eine Pause gönnen kann. Die Erwartung ist, dass der Leitzins bereits in der zweiten Jahreshälfte gesenkt wird.

Zinsfantasien als Katalysator

Zudem hat das Wirtschaftswachstum der USA im ersten Quartal enttäuscht. Das ist Wasser auf die Mühlen der Goldinvestoren, die das Edelmetall als Rezessions-Hedge schätzen. Dennoch schafft es der Goldpreis aktuell nicht mehr, die Marke von 2000 $ je Unze nachhaltig zu knacken. Dazu braucht es wohl sinkende Realzinsen und die anhaltende Kauflust der Notenbanken.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

