Der Chart des Tages – Gold auf dem Holzweg Der aktuelle Preis ist nur gerechtfertigt, wenn das Fed den Leitzins in diesem Jahr senkt. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Oxford Economics

Das Edelmetall hat einen Lauf, zusätzlich angefeuert durch die Bankenkrise und die Suche der Anleger nach einem sicheren Hafen. Der Goldpreis hält sich aktuell nahe an dem Preisniveau von 2000 $ pro Unze, steigt auch immer wieder darüber. Doch das wird nicht von Dauer sein, schreiben die Ökonomen von Oxford Economics.



Der Goldpreis habe sich zu stark von seinem wichtigsten Treiber entkoppelt, argumentieren die Experten. Dieser wichtige Bestimmungsfaktor für die Entwicklung des Edelmetallpreises ist der Realzins, also in diesem Fall der US-Nominalzins bereinigt um die Inflation. Der Realzins ist in der Grafik auf der senkrechten Achse abgebildet, der Goldpreis wird waagrecht abgetragen.

Im Trend ist das Verhältnis der beiden Grössen negativ korreliert: Wenn der Realzins steigt, sinkt der Goldpreis – abzulesen an der fallenden Geraden. Die US-Zinsen messen die Opportunitätskosten einer Anlage in Gold, insofern, als sie eine entgangene sichere Rendite darstellen. Steigt der Zins, wird Gold unattraktiver.

Doch der Zusammenhang hat sich seit Oktober vergangenen Jahres – dargestellt an den blauen Datenpunkten – verschoben. Die Finanzmarktteilnehmer erwarten bereits im laufenden Jahr erste Leitzinssenkungen durch das Fed. Dies sei jedoch nicht realistisch, und würden diese Annahmen ausgepreist, dann würden auch die Realzinsen steigen, so Oxford Economics. Selbst die Käufe der Notenbanken, die schon länger anhalten als erst seit dem vierten Quartal 2022, könnten die Divergenz zwischen Realzins und Goldpreis nicht erklären.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

Fehler gefunden?Jetzt melden.