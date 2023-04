Markttechnik vom 12. April 2023 – Gold im langfristigen Kontext Ich versuche herauszufinden, ob eine Geldanlage in Gold interessant sein könnte und welches Vorgehen beim Kauf am meisten Erfolg verspricht Roland Vogt

Ich versuche herauszufinden, ob eine Geldanlage in Gold interessant sein könnte und welches Vorgehen beim Kauf am meisten Erfolg verspricht. Gleich vorweg: Ich bin kein Gold-Bug und auch kein Gold-Gegner. Sich Kauf- und Verkaufsargumente anzuhören, ist in jedem Fall interessant. Die Tatsache, dass am Markt jedem Verkäufer ein Käufer gegenübersteht, zeigt, dass die Argumentationslage offensichtlich nicht eindeutig ist.