Edelmetall unter Preisdruck – Goldpreis bleibt trotz hoher Inflation im Keller Die Zinserhöhung der US-Notenbank Fed und der starke Dollar verderben den Gold-Anlegern die Stimmung.

Sollte die Inflation ganz aus dem Ruder laufen, dürften die Investoren rasch wieder im sicheren Hafen des Goldes anlegen. Bild: mathieukor/Getty Images

Die jüngste Zinserhöhung der US-Notenbank Fed und der hohe Dollar-Kurs verderben den Gold-Anlegern die Stimmung. Der Preis für das Edelmetall ist in den letzten Tagen erneut gesunken. Inzwischen liegt er auf dem tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

Eine Feinunze Gold (rund 31,1 Gramm) hat rund um die Eskalation im Ukraine-Konflikt von Ende Februar in der Spitze noch 2070 $ gekostet. Zuletzt waren es nur noch knapp 1640 $. Marktbeobachter erklärten die Talfahrt mit einem starken Anstieg der Zinsen an den Kapitalmärkten, was festverzinsliche Papiere für Anleger attraktiver macht als Anlagen in das gelbe Edelmetall.

«Angesichts der schnellen Anhebung der Zinsen kann Gold als zinslose Anlage derzeit nicht punkten», kommentieren Rohstoffexperten der Commerzbank die aktuelle Marktentwicklung. Auslöser für den starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen sind jüngste Zinserhöhungen durch die führenden Notenbanken der Welt.

Notenbanken erhöhen Zinsen

In der vergangenen Woche haben nämlich gleich mehrere Zentralbanken, so etwa die US-Notenbank Fed oder hierzulande die SNB, ihre Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation deutlich erhöht. Vor allem das Fed hat sich mit einer aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation hervorgetan. Auch für die kommenden Monate hat die US-Notenbank weiter stark steigende Zinsen signalisiert.

Dies erklärt laut Experten, weshalb sich das Edelmetall in einem Bärenmarkt befindet - trotz des Kriegs in Europa, der Gefahr gesellschaftlicher Unruhen oder eben auch der hohen Inflation. Denn konkret sind seit Jahresanfang die Renditen der massgeblichen zehnjährigen US-Staatsanleihen proportional stark angestiegen. Die nominalen Renditen haben sich weitaus schneller erhöht als die langfristige Inflationserwartung der Finanzmarktakteure.

Investoren erhalten also wieder «echte» Zinsen. Das wiederum ist negativ für eine Assetklasse wie Gold, die überhaupt keine Zinsen abwirft. Für Belastung beim Goldpreis sorgte zudem die Kursentwicklung des US-Dollars. Der starke Anstieg der Leitzinsen in den USA bringt auch Auftrieb beim Kurs der US-Währung.

Kurs des US-Dollars hat Auswirkungen

Da Gold auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, verteuert ein starker Dollar das Edelmetall ausserhalb des Dollarraums, führt Alexander Zumpfe aus. Er ist Händler beim Edelmetall-Handelshaus Heraeus. Der russische Angriffskrieg hat die US-Devise ausserdem zusätzlich gestärkt, weil die negativen Folgen wie steigende Energiekosten vor allem Europa treffen, ergänzen andere Händler.

Aus der Sicht eines in Franken rechnenden Anlegers fällt zumindest der Währungseffekt jedoch weniger stark ins Gewicht. Denn für gewöhnlich steigt oder taucht der Dollar nicht nur gegen das Gold, sondern auch gegen den Franken. Dadurch verringern sich in Franken betrachtet die Schwankungen.

Lässt man nun den Blick nach vorne schweifen, so dürfte Gold zumindest kurzfristig in einem Bärenmarkt verbleiben. Solange das Fed an seinem aktuellen Zinspfad festhält, dürfte es der Goldpreis schwerhaben, nachhaltig zuzulegen, erklärt die Commerzbank. Der unlängst erfolgte Durchbruch der 1650 Dollar-Marke ist laut Marktanalyst Craig Erlam von Oanda ausserdem als sehr bärisches Signal zu werten.

Kurse von 1’500 $ möglich

Ähnlich klingt es bei den Analysten der Grossbank UBS. Ein weiteres Abrutschen auf die Marke von 1’500 $ pro Unze wird dort als «durchaus möglich» bezeichnet. Die bisherige Jahresend-Prognose der UBS von 1’600 $ scheine auf jedenfalls jetzt bereits in Reichweite zu liegen.

Unterstützung erhält diese These von einem Blick auf die Lage am ETF-Markt. Investoren nutzen diese Fonds, die mit physischem Metall unterlegt sind, um kurzfristig Positionen am Edelmetallmarkt auf-, aber auch abzubauen. Und in den vergangenen Monaten haben die Investoren eher Kapital aus Gold-ETFs abgezogen als neues darin investiert, erklären Marktbeobachter.

Das alles heisst aber nicht, dass Gold längerfristig nicht trotzdem eine Krisenwährung bleibt. Sollte die Inflation ganz aus dem Ruder laufen und das Finanzsystem an den Abgrund geraten wie in der Finanzkrise von 2008, dann dürften die Investoren rasch wieder im sicheren Hafen des Goldes anlegen. Entsprechend würde der Goldpreis dann stark steigen.

AWP

