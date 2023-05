Analyse zur Entwicklerkonferenz – Google hat viele Ambitionen – und bislang wenig Erfolg Bei den Smartphones führt Apple uneinholbar, in Sachen künstliche Intelligenz liegt Microsoft vorn. Doch das Management der Suchmaschine lässt sich nicht beirren. Thorsten Riedl

Google-Manager zeigten am Mittwochabend Produktneuerungen vor Entwicklern. Dank künstlicher Intelligenz soll alles besser werden: von der Suche bis zu den hauseigenen Smartphones. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Google will’s wissen. Am Mittwochabend hat Sundar Pichai, CEO des Mutterkonzerns Alphabet, in Kalifornien neben einem neuen Einsteigergerät das erste faltbare Smartphone des Unternehmens vorgestellt. Mit dem Pixel Fold möchte Google im oberen Preissegment des Smartphone-Marktes Fuss fassen. Es ist der einzige Bereich, der noch wächst – zur Freude von Apple. Zum Leidwesen vieler anderer Spieler in diesem Bereich.



Pichai selbst trat zum Start der Entwicklerkonferenz Google I/O in Kalifornien auf die Bühne. Neben Smartphones und einem neuen Tablet hatte er Neuigkeiten zum mobilen Betriebssystem Android und zum Thema künstliche Intelligenz (KI) im Gepäck (vgl. Box). Der Auftritt ähnelte nicht von ungefähr der Show, die das Apple-Management stets zu seiner Konferenz für Entwickler veranstaltet. Der Apfel-Konzern lädt in vier Wochen ein.