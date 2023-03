Grossbank im Sturzflug – Greift jetzt der Staat bei Credit Suisse ein? Laut Medienberichten soll eine Abspaltung des Schweizer Geschäfts und sogar eine Fusion mit UBS diskutiert werden. Ausländische Banken und Behörden prüfen derweil die Ansteckungsgefahr. Valentin Ade , New York

Die zweitgrösste Schweizer Bank wurde von ihrem grössten Aktionär in eine dramatische Lage manövriert. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Luft für Credit Suisse wird immer dünner. Wie die Nachrichtenagentur «Bloomberg» berichtet sei das CS-Management in Gesprächen mit den Schweizer Behörden, um die zweitgrösste Bank der Schweiz zu stabilisieren.

Optionen, die dabei diskutiert würden seien Liquiditätshilfe, eine Abspaltung des Schweizer Geschäfts und sogar eine Fusion mit UBS. Noch sei nichts beschlossen, eine öffentliche Mitteilung könnte noch folgen. CS und Behörden wollen sich auf Anfrage nicht äussern.

Frankreich ruft aus

Zuvor berichtete die «Financial Times», die CS-Führung habe die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktaufsicht (Finma) gebeten, öffentlich Unterstützung zu signalisieren. Beide Institutionen blieben aber bisher still.

Auch André Helfenstein, Chef der Schweizer Geschäfts der CS nahm in einem Interview mit «Blick» dazu kaum Stellung. Die Bank sei nicht mit der kollabierten Silicon Valley Bank zu vergleichen, so Helfenstein, CS sei trotz substanzieller Abflüsse von Kundengeldern weiterhin gut kapitalisiert.

Die französische Premierministerin Elisabeth Borne forderte am Mittwoch vor dem Parlament in Paris die Schweiz zum Handeln auf. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire stehe im Kontakt mit seiner Schweizer Amtskollegin Karin Keller-Sutter. CS ist eine global systemrelevante Grossbank, es wäre an den Schweizer Aufsichtsinstitutionen einzuschreiten, sollte die Situation untragbar werden.

Banken und Behörden in Aufruhr

Bereits sollen sich andere Geldhäuser von der zweitgrössten Schweizer Bank absetzen. Die grösste französische Bank BNP Paribas soll laut «Bloomberg» nun keine Swap Novations in Bezug auf CS mehr annehmen. Mit Swap Novations können Kunden, Anrechte auf Zahlungen gegenüber einer Bank auf eine andere Bank übertragen.

Auch der Staat dies- und jenseits des Atlantiks ist in Aufruhr. Das US-Finanzministerium und die Notenbank Fed sollen laut «Bloomberg» dabei sein zu prüfen, welches Risiko von CS für das US-Finanzsystem ausgeht. Dabei würden die Amerikaner eng mit den europäischen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten. Gemäss «Wall Street Journal» sei auch die Europäische Zentralbank (EZB) dabei abzuklären, in wie weit die Grossbanken des Kontinents gegenüber CS exponiert sind.

Die CS-Aktie verlor am Mittwoch zeitweise rund 30% an Wert und schloss auf einem Allzeittief von 1.70 Fr. Es war der der grösste Kurssturz an einem Tag mit zugleich dem höchsten Handelsvolumen in der CS-Geschichte.

Die Prämien auf Kreditausfallversicherungen der Bank schossen in nie dagewesene Höhen. Das Kreditausfallrisiko der CS wird vom Markt mittlerweile massiv höher eingeschätzt als zu Zeiten der globalen Finanzkrise.

Die Finanzierungskosten der CS sind mittlerweile derart hoch, dass die Bank laut Johann Scholtz, Analyst bei Morningstar entweder mehr Kapital aufnehmen oder sich aufspalten muss. «Das wird jede Minute hässlicher», kommentiert Edward Moya, Analyst beim Devisenhändler Oanda.

Bärendienst vom grössten Aktionär

Dem CS-Management werde es «schwerfallen, Anleger und Kunden zu beruhigen», sagt Eoin Walsh, Portfoliomanager bei Vontobels Asset Manager TwentyFour, «und wir können uns vorstellen, dass SNB und Finma in sehr engem Kontakt mit ihm stehen.»

Sollten die Behörden eingreifen würden sie der Bank gemäss Walsh zunächst Liquidität zur Verfügung stellen. Zudem könnten sie zur Entlastung einige Vermögenswerte von der CS-Bilanz nehmen. «Das könnte der CS die nötige Zeit geben.» Die Situation sei momentan aber sehr schwankend, und «das Timing könnte kaum schlechter sein.»

Für die harten Marktreaktionen ist ausgerechnet der grösste CS-Aktionär verantwortlich. Ammar Al Khudairy, Präsident der Saudi National Bank, die mit knapp 10% grössten CS-Inhaberin ist, schloss am Mittwoch in einem Interview mit «Bloomberg» weitere Finanzhilfen für die Schweizer Bank energisch aus. «Absolut nicht, aus verschiedenen Gründen», sagte Al Khudairy.

Zwar gab Al Khudairy die Gründe wären regulatorischer Natur, die Pflichten der Saudi National Bank würden sich ändern, würde sie über 10% an CS halten. Zudem brauche die Bank laut Al Khudairy auch kein zusätzliches Kapital, weil sie damit gut versorgt sei. Im Markt kam diese Hälfte seiner Aussage allerdings nicht an.

Pausieren nun EZB und Fed?

Die ausgelösten Turbulenzen in den CS-Aktien sprangen auf den ganzen Sektor über. Der Branchenindex Euro Stoxx Banks verlor am Mittwoch über 8% an Wert nach. Der US-Branchenindex KBW Bank gab über 4% nach.

Doch nicht nur der Aktienmarkt steht unter Druck. Laut den Analysten von JPMorgan hat die Liquidität am globalen Anleihemarkt– normalerweise der flüssigste aller Handelsplätze – das Niveau aus dem Covid-Marktsturz 2020 unterschritten. Die Funktionsfähigkeit des Anleihemarkts sei schwer eingeschränkt und könne auf andere Teile des Finanzsystems überspringen.

Nun glauben Marktteilnehmer, EZB und Fed könnten ihren Kurs der Zinserhöhungen korrigieren. Die EZB hat für ihren Zinsentscheid am Donnerstag eigentlich einen weiteren hohen Schritt von 50 Basispunkte (Bp) signalisiert. In den USA geht der Markt nun davon aus, dass das Fed an seiner Sitzung kommende Woche keinen weiteren Zinsschritt folgen lassen werde.

Laut Bob Michele, Portfolio Manager bei JPMorgan Asset Management, zeige sich in den ganzen Turbulenzen der amerikanischen und europäischen Banken jetzt die Auswirkungen des schnellsten Fed-Zinserhöhungszyklus seit den Achtzigerjahren. EZB und Fed sollten nun eine Pause einlegen.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

