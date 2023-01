Objektiv – Grenzfall In Europas hohem Norden wird der ungemütliche Nachbarstaat Russland mit erhöhtem Misstrauen beäugt. Manfred Rösch

Bild: Annika Byrde/NTB via AP

Der norwegische Soldat guckt gen Osten: Hinter Kirkenes, in der unwirtlichen Tundra am Nordkap, observiert er in Richtung Russland. Einst hätte der Wehrmann lauter finnisches Lappland vor der Linse gehabt, denn als Lenin 1920 Suomis Souveränität und Grenzen anerkannte, gehörte ein Streifen bis zum eisfreien Hafen Petsamo zum endlich freien Staat. Stalin wollte das revidieren und befahl der Roten Armee im November 1939 den Überfall. Die Finnen unter Marschall Mannerheim hielten sich heldenhaft und liessen die Russen bluten. 1940 musste Helsinki dennoch in ein als «Frieden» ­retouchiertes Diktat einwilligen und schmerzhafte Gebietsverluste hinnehmen. Die Rückeroberung im Fortsetzungskrieg, unseligerweise an Seiten der Wehrmacht, war nur kurzlebig. Daher grenzt Norwegen seit 1944 direkt an den beunruhigenden Nachbarn Sowjetunion bzw. Russland; lange war dies die einzige unmittelbare Berührungslinie der Nato zur UdSSR. Stalin wollte seinerzeit Finnland annektieren, am Ende hatte er es um Karelien amputiert. Sein Erbfolger im Ungeiste, Putin, hat nun dafür gesorgt, dass Finnland und Schweden lieber auf die Nato als auf die Neutralität setzen. Wie seit Jahrzehnten Norwegen, Dänemark und Island.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.