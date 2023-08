Veränderung im Aktionariat – Grossaktionär steigt bei Alpine Select aus Innerhalb seiner privaten Nachfolgeregelung plant der Aktionär der Beteiligungsgesellschaft, seine Anteile zu verkaufen. In Reaktion hierauf strebt der VR eine ausserordentliche Dividende von 3 Fr. pro Namenaktie an.

Der Sitz von Alpine Select befindet sich in Zug. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Bei Alpine Select steigt ein Grossaktionär aus. Der langjährige Grossaktionär und ehemalige Verwaltungsrat habe dem VR mitgeteilt, dass er seine Alpine Select-Aktien im Rahmen seiner privaten Nachfolgeregelung verkaufen wolle, teilte die Firma am Dienstagabend mit.

In Anbetracht dieser Verkaufsabsicht werde der Verwaltungsrat in naher Zukunft zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einladen. An dieser werde der VR den Aktionären eine ausserordentliche Dividende von 3 Fr. pro Namenaktie beantragen. «Die Finanzierung dieser ausserordentlichen Dividende ist durch bereits vorhandene liquide Mittel der Gesellschaft sichergestellt», schrieb das Unternehmen. Somit müssten keine bestehenden Investitionen veräussert werden.

Durch die ausserordentliche Ausschüttung würde sich der Investitionsgrad des Alpine Select-Portfolios auf 100% erhöhen, hiess es weiter: «Der Verwaltungsrat ist von der Werthaltigkeit und dem Entwicklungspotential des Portfolios überzeugt.» Er sei daher zuversichtlich, dass die Aktionäre seine Einschätzung teilten und einige eine ausserordentliche Dividende reinvestieren könnten.

Der Verwaltungsrat habe zudem entschieden, dass die Kostenstruktur von Alpine Select weiter reduziert werden solle. «Als erste Massnahme sind Kürzungen der Bezüge des Verwaltungsrates um 25% geplant», schrieb die Beteiligungsgesellschaft. Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung werde in naher Zukunft veröffentlicht.

