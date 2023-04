Milliardendeal – Grossbritannien blockiert Übernahme von Activision Obwohl die Übernahme des Videospiele-Machers durch Microsoft schon fast in trockenen Tüchern ist, blockiert die britische Wettbewerbsbehörde diese wegen Bedenken der Kartellwächter. Dies spürt auch die Activision-Aktie und bricht um mehr als zehn Prozent ein.

Microsoft kündigte an, Beschwerde gegen die Entscheidung einzulegen. Dieser liege ein falsches Verständnis des Marktes und der Cloud-Technologie zugrunde. Bild: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Die britische Wettbewerbsbehörde blockiert die Mega-Übernahme des Videospiele-Machers Activision durch Microsoft trotz Zugeständnissen. Der 69 Mrd. $ schwere Deal würde den schnell wachsenden Markt für Cloud-Spiele verändern, begründete die Behörde CMA am Mittwoch ihre Entscheidung. Microsoft würde die Kontrolle über wichtige Angebote wie «Call of Duty», «Overwatch» oder «World of Warcraft» erlangen. Die Massnahmen, die der US-Konzern angeboten habe, hätten die Bedenken der Kartellwächter nicht zerstreuen können. Microsoft kündigte an, Beschwerde gegen die Entscheidung einzulegen. Dieser liege ein falsches Verständnis des Marktes und wie Cloud Technologie funktioniere zugrunde.

Die Activision-Aktien brachen nach der Entscheidung um mehr als zehn Prozent ein. «Wir werden unsere Wachstumspläne in Grossbritannien überdenken», kündigte der Videospiele-Macher an. die Activision-Übernahme durch Microsoft wird auch von den EU-Wettbewerbsbehörden geprüft, die bis zum 22. Mai entscheiden wollen. Die US-Behörde FTC hatte im Dezember Klage gegen die Übernahme eingereicht.

Um kartellrechtliche Bedenken zu zerstreuen, hatte Microsoft-Präsident Brad Smith Konkurrenten Lizenzen für den Activison-Bestseller «Call of Duty» in Aussicht gestellt. Einige Verträge mit Videospiele-Plattformen wurden bereits unterzeichnet. Eine Zerschlagung des Videospiele-Machers Activision oder den Verkauf von «Call of Duty» hatte Smith dagegen ausgeschlossen.

Microsoft konkurriert mit seiner Spielekonsole «Xbox» gegen die «PlayStation» des Weltmarktführers Sony oder die «Switch» von Nintendo. Kritiker befürchten, dass der US-Konzern nach der Übernahme beliebte Activision-Spiele wie «World of Warcraft» oder «Guitar Hero» nicht mehr für die japanischen Rivalen freigibt.

REUTERS

