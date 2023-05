US-Bankenkrise – Grosse US-Banken tragen Hauptlast für Sicherungsfonds nach Banken-Pleiten Ab Juni 2024 soll über acht Quartale hinweg für die Wiederauffüllung des US-Einlagensicherungsfonds eine Gebühr von grossen Geldhäusern erhoben werden.

Auf ungesicherte Einlagen von mehr als 5 Mrd. $ solle eine Sondergebühr von 0,125% erhoben werden. Bild: Sergio Flores/Bloomberg

Für die Wiederauffüllung des US-Einlagensicherungsfonds FDIC nach dem Kollaps mehrerer Regionalbanken werden vor allem grosse amerikanische Geldhäuser zur Kasse gebeten. Zwar betreffe eine neue Gebühr alle Banken, in der Praxis seien aber vor allem Institute mit Vermögenswerten von mehr als 50 Mrd. $ betroffen, teilte die FDIC am Donnerstag mit. Auf ungesicherte Einlagen von mehr als 5 Mrd. $ solle eine Sondergebühr von 0,125% erhoben werden. Zur Berechnung würden die ungesicherten Einlagen zum Jahresende 2022 zugrunde gelegt. Die Gebühr werde 95% der Kosten abdecken. Auf Banken mit Vermögenswerten von weniger als 5 Mrd. $ komme keine Gebühr zu.

Ab Juni 2024 solle die Gebühr über acht Quartale hinweg erhoben werde, teilte der Fonds mit. Diese könnte aber noch angepasst werden, sollten sich die geschätzten Verluste für den Fonds ändern. Der Einlagenschutz des FDIC gilt für Einlagen bis zu 250’000 $. Die Zusammebrüche der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März hatten weltweit Turbulenzen in dem Sektor ausgelöst. Beide Regionalbanken hatten sehr hohe Anteile an ungesicherten Einlagen besessen. Ihr Kollaps ereignete sich, als ein Vertrauensverlust dazu führte, dass Kunden in kurzer Zeit Milliarden an Dollar von ihren Konten abzogen. Am 10. März zogen die Aufseher schliesslich den Stecker bei der SVB und unterstellten sie dem FDIC. Die Signature Bank war kurze Zeit danach in die Knie gegangen.

