Aufgefallen in New York – Grossstadt-Dschungel Freilaufende Alligatoren, ein Elefant ohne Rechte und angeschwemmte Wale. Die Millionenmetropole am Atlantik hat tierische Probleme. Valentin Ade , New York

Ende Februar wurde im New Yorker Prospect Park ein 1,2 Meter langer Alligator eingefangen. Bild: NYC Parks

Der Alligator bekam den Namen Godzilla verpasst, der unpassender nicht sein kann. Aus dem See des Prospect Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn zogen Parkwächter vorletzte Woche kein reptilisches Ungetüm. Der 1,2 Meter lange Alligator war laut Sprecher des Parkdepartements lethargisch, abgemagert und unterkühlt. Die Tiere sind Süsswasser zwischen 20 und 30 Grad gewohnt und nicht den New Yorker Winter, der trotz spürbarem Klimawandel heute immer noch Tage mit –10 Grad Aussentemperatur kennt.

Godzilla wurde zunächst ins städtische Tierheim gebracht, wo sonst Schildkröten, Hasen oder Meerschweinchen aufgenommen werden. Laut Sprecher ist er dennoch bereits der sechste Alligator, den die Behörden seit 2018 gerettet haben – entweder aus Parks oder von Besitzern, die keine Genehmigung für die Tiere hatten. Leute würden sich Alligatoren zulegen, wenn sie klein und herzig seien, und mit zunehmendem Wachstum realisieren, dass die heimische Badewanne zu klein werde.

Der Alligator, der den Namen Godzilla bekam, war lethargisch, abgemagert und unterkühlt. Unbekannte dürften ihn ausgesetzt haben, nachdem er zu gross geworden war. Bild: NYC Parks

So werden seit Jahrzehnten immer ­wieder Alligatoren in New York gemeldet. Auf den Monat genau vor 88 Jahren fingen Teenager in Harlem ein Exemplar unbekannter Herkunft aus einem Abflussrohr. Es war der Beginn einer der hart­näckigsten urbane Legenden, die besagt, Alligatoren – schneeweiss aufgrund fehlenden Sonnenlichts – würden im Untergrund der Metropole ihr Unwesen treiben. Kanalarbeiter würden deshalb nur bewaffnet unter Tag gehen.

Das tun sie übrigens nicht. Und auch der Albino-Alligator-Mythos konnte nie belegt werden. Laut Experten ist das Abwasser zu kalt und zu toxisch für die Reptilien. Ausser einer der grössten Rattenpopulationen der Welt ist unter den Strassen New Yorks kein Wir­beltier verbürgt.

Godzilla jedenfalls wird nun im grössten Zoo New Yorks im Stadtteil Bronx aufgepäppelt. Dort sitzt seit langem ein weiterer tierischer Promi ein. Elefantendame Happy macht ihrem Namen allerdings ebenso wenig Ehre wie Godzilla. Das oberste Gericht New Yorks hat ver­gangenes Jahr entschieden, dass der fünfzigjährige Dickhäuter keine Person ist und folglich auch keine Menschenrechte geniesst.

Die indische Elefantendame Happy ist eine der prominentesten Insassinnen des Zoos im New Yorker Stadtteil Bronx. Ein Gericht urteilte vergangenes Jahr: Happy ist keine Person. Bild: Bebeto Matthews, File/AP Photo/Keystone

Eine Tierschutzorganisation hatte geklagt mit dem Hinweis, dass keine Person ohne Prozess für längere Zeit gefangen gehalten werden darf. Nur ein Minderheitsvotum der Richter kam zum Schluss, Happy sei «ein intelligentes, autonomes Wesen, das mit Respekt und Würde behandelt werden sollte und wohl Anspruch auf Freiheit hat».

Godzilla und Happy geht es immerhin besser als den vielen namenlosen Walen. Vergangene Woche wurde ein toter, fast acht Meter langer Zwergwal am New Yorker Atlantikstrand angespült. Nur ein paar Tage zuvor wurde ein noch grössere Buckelwal an der Küste des Nachbarstaats New Jersey gefunden. Es waren der elfte und der zwölfte Wal, die seit Dezember tot in der Gegend aufgetaucht sind. Die hohe Zahl ist keine Seltenheit in den vergangenen Jahren.

Ende Januar wurde am Strand von New Jersey dieser tote Buckelwal gefunden. Mitte Februar wurde dann an der Küste New York ein Zwergwal angespült. Bild: Seth Wenig, File/AP Photo/Keystone

Gemäss Wissenschaftlern hat sich die Walpopulation in dieser Zeit aufgrund verstärkter Schutzmassnahmen merklich erholt. Zugleich hat die Zahl an Containerschiffen auf einem der meistbefahrenen Seewege der US-Ostküste stark zugenommen, zuletzt wegen einer wahren Online-Bestellflut während der Pandemie. So treffen mehr Schiffe auf mehr Wale, wobei die Letzteren stets den Kürzeren ziehen. Die angeschwemmten Wale weisen fast alle tödliche Verletzungen von Schiffsschrauben auf.

Eine andere Art Meeressäuger hat dagegen unlängst für gute Nachrichten gesorgt. Im Januar fand nach sehr langer Zeit eine Gruppe Delfine wieder den Weg in die Stadt und schwamm auf ihrem Fischzug hinauf bis in den Fluss Bronx, der durch den gleichnamigen Stadtteil fliesst. Laut Parkdepartment ein Zeichen, dass die jahrzehntelangen Anstrengungen, die Gewässer der Stadt zu säubern, Früchte tragen. Zumindest einer Tierart ist der Grossstadt-Dschungel bisher nicht zum Verhängnis geworden.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

