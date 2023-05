Konkurrenz zur Migros-Onlineapotheke – Grünes Licht für Galenica-Onlineapotheke Das gemeinsame Projekt des Berner Gesundheitskonzerns und Shop Apotheke Europe ist von den Wettbewerbsbehörden genehmigt worden.

Ende März hatten Galenica und Shop Apotheke Europe ihre strategische Partnerschaft angekündigt. Bild: ZVG/Galenica

Der Weg für eine neue grosse Online-Apotheke in der Schweiz ist frei. Der Berner Gesundheitskonzern Galenica und Shop Apotheke Europe können eine strategische Partnerschaft eingehen, die Wettbewerbsbehörden haben grünes Licht gegeben. Es entsteht damit eine Konkurrenz zur Migros-Online-Apotheke.

Die Wettbewerbsbehörden in der Schweiz und Österreich hätten das geplante Joint Venture zwischen Galenica AG und Shop Apotheke Europe genehmigt, teilten Shop Apotheke und Galenica am Donnerstagabend in separaten Communiqués mit.

Der Entscheid der Wettbewerbskommission (Weko) sei am Donnerstag eingetroffen, sagte ein Mediensprecher auf Anfrage von Keystone-SDA. Somit sei der Weg frei, die «führende Online-Apotheke der Schweiz zu gründen». Die Transaktion mit der Gründung des Joint Ventures werde per 16. Mai 2023 vollzogen.

Ende März 2023 hatten Galenica und Shop Apotheke Europe angekündigt, die Geschäftstätigkeiten der Spezialapotheke Mediservice AG und der Online-Apotheke shop-apotheke.ch in einem Joint Venture zusammenzulegen.

Mediservice und shop-apotheke.ch würden sich ideal ergänzen, hiess es. Mediservice sei in der Schweiz die führende Spezialapotheke mit Fokus auf den Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten. Shop Apotheke Europe ist laut den Angaben die führende Online-Apotheke Europas, die in der Schweiz mit shop-apotheke.ch eine stark wachsende digitale Gesundheitsplattform betreibt.

In dem Joint Venture werde Mediservice AG die Geschäftsaktivitäten von shop-apotheke.ch übernehmen und die Joint Venture-Gesellschaft bilden.

Galenica verkaufe 51% der Anteile von Mediservice AG an Shop Apotheke Europe und leiste zudem eine Barzahlung von 29 Mio. €. Im Gegenzug erhalte Galenica im Rahmen einer Kapitalerhöhung eine Beteiligung von 8% an Shop Apotheke Europe.

Konkurrenz für Migros-Apotheke

Die Transaktion kommt zeitlich zu einem spannenden Punkt: Anfangs Jahr hatte die Shop-Apotheke-Rivalin Zur Rose angekündigt, ihr Schweizer Geschäft an den «orangen Riesen» Migros zu verkaufen, da sie sich auf das Deutschland-Geschäft fokussieren wolle. Das verkündete neue Joint-Venture tritt damit in direkten Konkurrenzkampf zu diesem ausgebauten Migros-Geschäft.

Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose Group werden seit Donnerstag an der Schweizer Börse SIX unter den neuen Namen DocMorris beziehungsweise dem neuen Tickersymbol DOCM (vormals ROSE) gehandelt. Die Aktionäre hatten an der Generalversammlung vom 4. Mai der Umbenennung von Zur Rose auf DocMorris AG zugestimmt. Das nun zur Migros gehörende Schweizer Geschäft wird aber wie bisher unter der Marke Zur Rose betrieben.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.