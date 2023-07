Quartalszahlen – Gucci-Mutter Kering unter Druck Der französische Luxusgüterkonzern kann bei der Umsatzentwicklung nicht mit seinem Rivalen LVMH mithalten. Kering gab zudem bekannt, zunächst 30% des italienischen Modekonzerns Valentino zu übernehmen.

Bei Kering mit der Premium-Marke Gucci laufen die Geschäfte längst nicht so gut wie etwa beim Rivalen LVMH. Kering wies am Donnerstag für das abgelaufene Quartal zwar einen Umsatzanstieg von drei Prozent auf 4,96 Mrd. € aus. Analysten hatten aber ein Plus von sechs Prozent erwartet, und LVMH hatte zuletzt mit deutlich zweistelligen Zuwachsraten geglänzt. Bei Gucci selbst stand gar nur ein Plus von einem Prozent in den Büchern. Kerings Gewinnmarge ging von 28,4 auf 27% zurück, da der Konzern deutlich mehr Geld in die Stützung schwächerer Marken investierte.

Kering gab zudem bekannt, zunächst 30% des italienischen Modekonzerns Valentino zu übernehmen. Der Kaufpreis betrage 1,7 Mrd. € in bar. Kering habe sich auch die Möglichkeit einräumen lassen, seinen Anteil bis spätestens 2028 auf 100% ausbauen zu können. Kering übernimmt die zunächst 30% vom Investmentfond Mayhoola aus Katar und erklärte, der Deal sei Teil einer strategischen Partnerschaft, die zum Einstieg Mayhoolas bei Kering führen könne. Valentino hatte 2022 1,4 Mrd. € umgesetzt.

Kering hatte vor wenigen Tagen im Fokus gestanden, nachdem die Finanznachrichtenagentur Bloomberg über ein Interesse aktivistischer Investoren an dem Konzern berichtete. Demnach stünden Finanzinvestoren wie Bluebell Capital in den Startlöchern. Kering habe sich aber zur Abwehr einer Übernahme an Berater gewandt. Die Franzosen sind an der Börse mit knapp 65 Mrd. € bewertet.

