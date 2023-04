Quartalszahlen – Gurit setzt mehr um Der Spezialkunststoffhersteller erzielt im ersten Quartal wegen eines Zukaufs im Bereich Composite Materials mehr Umsatz.

Für das laufende Jahr bestätigt Gurit die bereits kommunizierten Jahresziele. Bild: Jorg Greuel/Getty Images

Gurit hat im ersten Quartal 2022 mehr Umsatz geschrieben. Dies ist in erster Linie auf eine Umsatzsteigerung im grössten Bereich Composite Materials zurückzuführen. Dort hat das Unternehmen nämlich im vergangenen Jahr zugekauft.



Insgesamt schrieb Gurit von Januar bis März mit dem fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 117,4 Mio. Fr. Das sind knapp 19% mehr als im Vorjahresquartal, wie das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss mitteilte.



Grund für die Steigerung ist der Zukauf in der grössten Sparte Composite Materials. Dort hatte Gurit im vergangenen Mai die Firma Fiberline zugekauft, die knapp 28 Mio. Fr. zum Umsatz beitrug. Ohne diesen Kauf und den Verkauf seines Aerospace-Geschäfts im vergangenen Jahr wäre der Umsatz der Gruppe laut der Mitteilung zu konstanten Wechselkursen um 3% gesunken.



In dem Bereich, in dem Gurit Verbundwerkstoffe wie beispielsweise Epoxidharz oder Schaumstoffe herstellt, die unter anderem für die Herstellung von Windturbinenrotorblättern genutzt werden können, ging der Umsatz um 36% auf 79,5 Mio. hoch. Ohne Fiberline wäre ein Rückgang um gut 11% erfolgt, weil es bei den Windmaterialien wie erwartet einen langsamen Start gab.

Kitting und Tooling mit Umsatzsteigerung

In der Sparte Kitting, in der Gurit Bausätze für die Windindustrie herstellt, stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um knapp 3% auf 33,7 Mio. Fr. Dort habe man ein «gutes Volumen» in China erreicht. Bei westlichen Kunden sei die Nachfrage nach Windrotorblättern jedoch nach wie vor gering, was das Geschäft beeinträchtigte.



Der kleinste Bereich Tooling hat Gurit 24% auf 12,6 Mio. Fr. zugelegt. In dem Bereich bietet Gurit Lösungen für die Herstellung von Windturbinen an, wie etwa Formen, Engineering- und Automatisierungslösungen. Hier habe sich die steigende Nachfrage nach neuen Formen für westliche Kunden positiv ausgewirkt, heisst es weiter. Das Management geht zudem davon aus, dass die Nachfrage hoch bleiben dürfte.



Mit den vorgelegten Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten im Bereich Tooling übertroffen und im Bereich Kitting genau getroffen. Bei Composite Materials hatten sich die Finanzanalysten im Vorfeld allerdings mehr erhofft.

Jahresziele bestätigt

Für das laufende Jahr gibt sich das Management in der Mitteilung positiv. So habe sich nach einem verhaltenen Start ins Jahr im März sowohl der Umsatz als auch der Gewinn gut entwickelt, heisst es.



Gurit bestätigt darum die bereits kommunizierten Jahresziele. Das Management erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 450 und 510 Mio. Fr. und eine operative Gewinnmarge von 2 bis 5%. Dies unter Ausschluss von Verkaufs- und Zukaufseffekten, Restrukturierungs- sowie Wertminderungsaufwendungen.

