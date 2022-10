Gurit hat die Erwartungen der Analysten in der Sparte Composite Materials übertroffen und ansonsten knapp verfehlt. Bild: Dominic Steinmann/Keystone

Ersteinschätzung von Sylviane Chassot um 9.10 Uhr

Dass das Geschäft bei Gurit stagniert, ist längst bekannt. Neuigkeiten sind in der heutigen Mitteilung daher am ehesten im Ausblick zu suchen. Im August stellte Gurit mit der Publikation der Halbjahreszahlen für 2022 500 bis 530 Mio. Fr. Umsatz in Aussicht, bei einer adjustierten Ebit-Marge von 2 bis 4%. Darüber hinaus äusserte sich CEO Mitja Schulz an der Halbjahrespräsentation zurückhaltend mit Verweis auf die Marktprognose des Beratungsunternehmens Wood Mackenzie, die für die kommenden zwei bis drei Jahre eine Stagnation im westlichen Windmarkt erwartet hatte. Am offiziellen Ausblick hat sich heute nichts verändert, die Tonalität aber ist deutlich zuversichtlicher geworden für das kommende Jahr. Zum Bereich Manufacturing Solutions heisst es in der Mitteilung von heute früh: «Gurit geht davon aus, dass sich das Formengeschäft mit westlichen Windkraftkunden im Jahr 2023 deutlich erholen wird.» Der wichtigste Markt, China, zeige bereits jetzt wieder besseren Umsatz. Die Valoren haben Ende September einen historischen Tiefpunkt erreicht und haben sich seither schon deutlich erholt. Mit Blick auf die kommenden Jahre ist die Bewertung aber nach wie vor moderat. Wer Geduld hat, kann jetzt einsteigen.