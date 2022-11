Porträt Sandra Emme – «Habe von Frauen oft überdurchschnittliches Engagement erlebt» Die Tech-Entrepreneurin Sandra Emme hat frauenspezifische Stereotype selbst erlebt. Sie ermutigt Frauen, ihre Perspektive einzubringen. Siegmund Skalar

Sandra Emme leitet derzeit für Google in Zürich das Cloud-Geschäft der Sparte Industrieunternehmen . Bild: Karin Heer

Eine IT-Karriere gilt für Frauen noch immer als eher untypisch. An der Informatik habe sie eine gewisse «Klarheit» und «Logik» begeistert, findet Sandra Emme. Sie ist eine der wenigen Schweizer Digitalisierungsexpertinnen auf strategischer Ebene. Als Verwaltungsrätin amtiert sie derzeit bei den Unternehmen Zehnder und Belimo, parallel dazu leitet sie bei Google in Zürich die Cloud-Vertikale für Industrieunternehmen. Tech hat für Emme das Potenzial, disruptiv zu sein – eine Beschreibung die vielleicht auch ein wenig zu ihrer eigenen Karriere passt.

Emme (*1972) wuchs in Deutschland in einer Kleinstadt unweit von Hannover auf. Sie entschied sich gegen eine Arbeit im Traditionsbetrieb der Familie – einem Blumengeschäft – und blieb im Ausland, studierte zuerst in Bremen, dann in Marseille. Mit einem Kommilitonen gründete sie in Frankreich den PC-Hardwarehersteller AS Media. Für das Softwareunternehmen Softthinks, das Emme ebenfalls als Mitgründerin lancierte, trieb sie in Nordamerika die Expansion voran und konnte Kunden wie Hewlett Packard, Compaq und Alienware für die Lösung der Franzosen gewinnen.

Managerin bei Google

Aus der Zeit als Entrepreneurin habe sie gelernt, dass man von Anfang an «an einer Vision» arbeiten müsse, dass man auf Talente setzen müsse, unabhängig von Alter und formeller Qualifikation, auf Leute, die «anders sind und anders denken», um bessere und innovativere Lösungen zu erzielen. Fallen Frauen auch darunter? Sie habe oft von Frauen «ein überdurchschnittlich starkes Engagement erlebt, um sich ihren Platz zu verdienen und zu beweisen», sagt Emme.

Nach der Zeit in den USA sollte sie in die Schweiz wechseln, jedoch im Tech-Sektor bleiben. Insgesamt elf Jahre war Emme bis zuletzt für den Tech-Riesen Google tätig, wo sie im digitalen Marketinggeschäft Vertikalen aufbaute – von der Finanz- über die Luxus- bis zur Automobilbranche. Ist das operative Geschäft ein Gegensatz zur Arbeit im Verwaltungsrat? Die Aufgaben bei Google ermöglichen ihr, am Puls der Technologie zu bleiben, und stehen für Emme in Wechselwirkung mit einer «stetigen und steilen Lernkurve».

«Frauen sollen unbewusste Verhaltensmuster aktiv verändern.»

Von Metall Zug zu Zehnder

Vor ihrer Tätigkeit bei Zehnder hatte Emme für Metall Zug ein VR-Mandat und begleitete dort die Loslösung der Haushaltgerätesparte V-Zug und die Einbringung der Schleuniger-Gruppe in Komax. Nach der erfolgreichen Umstrukturierung legte sie das Mandat nieder und wechselte in den VR von Zehnder.

Sie will Frauen ermutigen, ihre Perspektive bewusst einzubringen. Sie ist nicht zwangsläufig für eine Frauenquote, gleichzeitig habe sie frauenspezifische unbewusste Verhaltensmuster selbst erlebt. Im Vorfeld der Board-Sitzung eines SMI-Konzerns wurden ihr als einziger Frau schon mal die Mäntel ausgehändigt, bis schliesslich der Verwaltungsratspräsident klarstellte, dass sie keine Assistentin sei.

«Frauen sollten aktiv dazu beitragen, diese Verhaltensmuster im positiven Sinn zu verändern», findet Emme. Auch die Bereitschaft des Partners, die Karriere zu unterstützen, sei dafür wichtig. «Die Wahl des richtigen Partners ist vielleicht sogar mein wichtigster Karriereentscheid überhaupt gewesen.»

