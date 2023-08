Halbjahreszahlen – Edisun schreibt deutlich weniger Gewinn Das Energieunternehmen hat im ersten Halbjahr vor allem unter den schlechteren Wetterbedingungen im Frühling sowie den markant tieferen Strommarktpreisen gelitten und weniger Gewinn erzielt.

Insgesamt wurde mit 86'270 MWh 34% mehr Solarstrom als in der Vorjahresperiode produziert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Bild: Christian Beutler/Keystone

Edisun Power hat im ersten Halbjahr die Solarstromproduktion deutlich gesteigert. Der Umsatz konnte damit stabil gehalten werden, unter dem Strich hat die Gesellschaft aber markant weniger verdient.

Insgesamt wurden mit 86'270 MWh 34% mehr Solarstrom als in der Vorjahresperiode produziert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche dem durchschnittlichen Stromverbrauch von über 42'624 Vier-Personen-Einfamilienhaushalten in der Schweiz.

Der Umsatz verharrte gleichwohl bei 9,23 Mio. Fr. Gewinnabführungsvorschriften, Anpassungen bei Subventionen des Stromertrags, schlechtere Wetterbedingungen im Frühling sowie vor allem markant tiefere Strommarktpreise hätten bei den Anlagen in Spanien, Italien und Deutschland zu Umsatzeinbussen geführt, so die Mitteilung. Besser lief es in der Schweiz, Frankreich und Portugal.

Den Ebitda ging in der Folge leicht auf 6,71 von 6,92 Mio. zurück. Markanter ist der Rückgang beim Reingewinn, der auf 2,21 von 6,19 Mio. einbrach. Massgeblich waren gemäss dem Communiqué höhere Zinskosten sowie tiefere unrealisierte Fremdwährungsgewinne infolge des starken Frankens auf den in Euro geschuldeten Darlehen.

Das zweite Halbjahr sei operativ dank hervorragenden Wetterbedingungen sehr vielversprechend gestartet, hiess es weiter. Ebenso hätten sich die Strompreise infolge der Hitzewelle in Europa wesentlich erholt.

Über verschiedene Solar- und Projektrechte würden ausserdem mit mehreren Interessenten Verkaufsverhandlungen geführt. Ziel sei es, diese Verhandlungen innerhalb der zweiten Jahreshälfte erfolgreich abzuschliessen.

AWP

