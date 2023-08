Halbjahreszahlen – Groupe Minoteries legt zu Die Mühlenbetreiberin kann im ersten Halbjahr den Umsatz und den Gewinn steigern.

In den ersten Monaten des Jahres 2023 sei es gelungen, den Markt zu stabilisieren, der 2022 beispielsweise von Ukrainekrieg oder Energiekrise getroffen worden sei. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Groupe Minoteries (GMSA) hat im ersten Halbjahr wieder zugelegt. Der Umsatz stieg um 4,3% auf 73,7 Mio. Fr.



Das Plus beruhe auf Preiserhöhungen und dem Produktemix, teilte die Gruppe am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Das Wachstum komme hauptsächlich aus den Segmenten Industrie, gewerbliche Bäcker und Gastronomie. Dagegen sank die Gesamtmenge um 2,4%.

In den ersten Monaten des Jahres 2023 sei es gelungen, den Markt zu stabilisieren, der 2022 beispielsweise von Ukraine-Krieg oder Energiekrise getroffen worden sei. Im 2021 war er von der Coronapandemie und einer «katastrophalen Ernte» gestört worden.



Dank einer laufenden Verbesserung der Kostensituation konnte die Gruppe den Betriebsgewinn Ebit um 9,9% auf 3,08 Mio. Fr. steigern. Der Reingewinn legte gar um 12,8% auf 2,88 Mio. Fr. zu.



«Sofern keine weiteren gewichtigen Ereignisse auftreten und wenn alle Herausforderungen gemeistert werden, rechnet die GMSA sowohl beim Nettoumsatz als auch beim Betriebsertrag (Ebit) im Vergleich zu 2022 mit einem Wachstum», hiess es weiter.

AWP

