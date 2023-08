Einnahmen generiert das Unternehmen keine. Derweil seien die Ausgaben für externe Forschung und Entwicklung, Löhne sowie Berater gestiegen, heisst es zum höheren Verlust. Bild: simarik/Getty Images

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 9 Uhr

Kinarus hatte per Ende Juni nur 150’000 Fr. in der Kasse. Drei Tage vor Bekanntgabe des Halbjahresresultats haben bestehende Aktionäre Geld in unbekannter Höhe eingeschossen für eine Lizenz auf den einzigen Wirkstoff des Unternehmens, KIN001, in einer bestimmten Indikation, der idiopathischen Lungenfibrose (IPF). Das sei – wie eine Zwischenfinanzierung zwei Monate zuvor – eine Übergangslösung, bis das erwartete Geld aus China eintreffe.