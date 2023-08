Der Umsatz von Orior hat im ersten Semester um 0,9% auf 312,1 Mio. Fr. zugenommen, wie einer Mitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Bild: Monty Rakusen/Getty Images

Auch Orior wird von der gedämpften Konsumlust getroffen. Bereits der Fleischverarbeiter Bell Food Group hat darauf hingewiesen, genauso wie Emmi. Das heisst, die Nachfrage in Form von Produktionsvolumen geht zurück, das Wachstum ist hauptsächlich von Preiserhöhungen getrieben. Die Inputkosten bleiben hoch: Einzelne Rohstoffe, Energie und Logistik verteuern sich oder verharren auf hohem Niveau.

Dank dem überdurchschnittlich profitablen Gastronomiegeschäft an Flughäfen, das sich weiter erholt, liegen trotzdem stabile Margen drin. Das Comeback der Reisegastronomie wird nun immer mehr zur wichtigen Stütze, während die Segmente Convenience (hier insbesondere die Plant-Based-Produkte) und Fleischveredelung schwächeln. Das Ergebnis liegt in fast allen Bereichen unter den Erwartungen der Analysten. Dass Orior trotz allem an der Prognose für das Gesamtjahr festhält, hängt mit der Saisonalität zusammen. Das zweite Halbjahr mit den wichtigen Festtagen dürfte einmal mehr zum Rettungsanker werden.

(AWP) Die Lebensmittelgruppe Orior hat im ersten Halbjahr 2023 nur ein moderates Umsatzwachstum erzielt. Beim Gewinn lag das Unternehmen sogar leicht unter dem Vorjahresergebnis. Für das Gesamtjahr hält die Gruppe an ihrem bisherigen Ausblick fest.

Der Umsatz von Orior nahm im ersten Semester um 0,9% auf 312,1 Mio. Fr. zu, wie einer Mitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Organisch betrug das Wachstum 2,4%. Das Wachstum komme insbesondere von Preisanpassungen.

Bei der Profitabilität verharrte Orior in etwa auf dem Vorjahresniveau. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda stieg zwar passend zur Umsatzentwicklung um 0,8% auf 30,5 Mio. Fr. Die entsprechende Marge blieb bei 9,8%. Der Ebit fiel jedoch um 4,0% auf 16,8 Mio, und unter dem Strich stand ein um 0,4% tieferer Reingewinn von 12,9 Mio.

Unter Markterwartungen

Analysten hatten durchwegs etwas mehr erwartet: Bei fast allen Kennziffern verfehlte Orior selbst die tiefsten Schätzungen des AWP-Konsens.

Insgesamt hätten die anhaltenden Verwerfungen der geopolitischen Lage in Europa das Resultat weiterhin beeinflusst, schreibt Orior. Die Inputkosten seien weiterhin auf einem hohen Niveau, und die Inflation gehe nur zögerlich zurück.

Das Segment Convenience, das die Marken Fredag, Le Patron, Pastinella und Biotta vereint, habe mit einem lediglich auf Vorjahresniveau liegenden Umsatz die Erwartungen nicht vollends erfüllt. War das pflanzliche Sortiment im Vorjahr einer der Wachstumstreiber, sei der Umsatz aufgrund der schlechten Absätze in England nun nicht zufriedenstellend. Erfreulich habe sich hingegen die Pasta-Manufaktur Pastinella entwickelt.

Das Segment der Fleischveredelung (Refinement) verzeichnete indes einen Umsatzrückgang um 4,3%. Insbesondere die tiefen Schweinefleischpreise und die inflationsbedingt tiefere Nachfrage seien die Gründe.

Hingegen steigerte das Segment International den Umsatz um 6,0%. Haupttreiber sei das an Flughäfen und Bahnhöfen tätige Casualfood mit Eröffnungen von weiteren Outlets. Hingegen habe Spiess Europe einen inflationsbedingten wesentlichen Einbruch der Umsätze hinnehmen müssen.

Geopolitischen Spannungen

Mit Blick auf das zweite Halbjahr erwartet Orior ein weiteres organisches Wachstum. Allerdings werde die Rentabilität durch die internationalen Verwerfungen weiterhin beeinflusst. Die Massnahmen zur Effizienzsteigerung sowie der Umsatzmix sollten aber die Rentabilität stützen.

Insgesamt werde am Ausblick für das Gesamtjahr 2023 festgehalten. An der Bilanzpräsentation im März stellte CEO Daniel Lutz einen Umsatz von 662 bis 678 Mio. Fr. an bei einem organischen Wachstum von 4,0 bis 6,5% in Aussicht. Für den Ebitda ging das Management von einer absoluten Steigerung bei einer Marge zwischen 9,8 und 10,2% aus.

