Halbjahreszahlen – Plazza mit Gewinnrückgang Die Immobiliengesellschaft hat im ersten Semester vor allem wegen des Rückgangs der Neubewertungen signifikant weniger verdient.

Für das laufende Jahr erwartet Plazza eine weitgehend stabile Entwicklung. Bild: ZVG/Plazza

Plazza hat im ersten Halbjahr 2023 deutlich weniger Gewinn verbucht. Dies ist vor allem dem Rückgang der Neubewertungen geschuldet. Operativ ging es dem Unternehmen gut. Für das laufende Jahr erwartet Plazza weiterhin eine weitgehend stabile Entwicklung.

Das Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt Wohnungen im Wirtschaftsraum Zürich hat laut einer Mitteilung vom Freitag im ersten Halbjahr den Liegenschaftenertrag leicht auf 13,3 Mio. Fr. von 13,1 Mip. im Jahr zuvor gesteigert. Die Vermietungssituation sei weiterhin sehr solide. Die Leerstandsquote (Bestandesliegenschaften) wurde weiter auf 2,8% (VJ 3,5%) gesenkt.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertungen beläuft sich auf 10,5 Mio. Fr. (VJ 10,0 Mio.). Unter dem Strich sorgten derweil deutlich tiefere Neubewertungserfolge für einen Gewinneinbruch. Im Vorjahr hatte Plazza Neubewertungserfolge von 9,2 Mio. Fr. erzielt, nun wurden noch +0,6 Mio.verbucht.

Dies hatte Plazza anlässlich des Jahresabschlusses im März bereits signalisiert. Fortschritte in den Entwicklungsprojekten konnten die leichten Abwertungen im Bestandesportfolio aber mehr als ausgleichen, schreibt Plazza weiter.

Daraus resultiert ein Reingewinn von 9,5 Mio. Fr. (VJ 15,3 Mio) inklusive Neubewertungen. Exklusive Neubewertung betrug der Gewinn 8,6 Mio. Fr. und lag damit auf Vorjahreshöhe.

Portfoliowert

Der gesamte Marktwert des überwiegend aus Wohnliegenschaften bestehenden Portfolios betrug per Ende Juni 976,1 Mio. Fr. nach 949,4 Mio. Ende 2022. Dabei trägt das Wohnsegment unverändert 76% zum Soll-Netto-Mietertrag bei.

Die Entwicklungsprojekte in Crissier und Regensdorf verliefen im ersten Halbjahr 2023 weiterhin plangemäss, heisst es weiter. In Crissier gestalte sich der Baufortschritt wie erwartet und für die ersten Baufelder habe Plazza mit der Vermarktung begonnen. In Regensdorf wurde der Gestaltungsplan nach Genehmigung durch die Gemeinde zur kantonalen Vorprüfung eingereicht. Der Beginn der Realisierung des Projekts in Regensdorf werde frühestens in drei bis fünf Jahren möglich sein.

Stabiler Ausblick

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen eine weitgehend stabile Entwicklung und ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertungen auf Vorjahresniveau. Die geografisch und segmentspezifisch klare Ausrichtung des Portfolios auf zentrumsnahe, gut erschlossene Liegenschaften werde sich auch in Zukunft bewähren.

Die Mietzinsanpassungen infolge der Referenzzinssatzentwicklung würden sich überwiegend im nächsten Jahr auswirken. Fortschritte in den Entwicklungsprojekten im laufenden Jahr dürften mögliche Abwertungen aufgrund steigender Diskontierungssätze zumindest teilweise kompensieren.

Der Wert des Immobilienportfolios werde - auch angesichts der Investitionen im Gesamtjahr 2023 - voraussichtlich die Milliardengrenze erreichen, schreibt Plaza weiter.

AWP

