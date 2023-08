Halbjahreszahlen – SF Urban Properties erleidet Verlust Obwohl die Immobiliengesellschaft ihren Liegenschaftsertrag im ersten Halbjahr gesteigert hat, verzeichnet sie vor allem wegen der Zinswende einen Verlust.

Insgesamt rechnet die Gesellschaft mit einem positiven Jahresergebnis. Bild: Getty Images

Die Immobiliengesellschaft SF Urban Properties (SFUP) hat im ersten Halbjahr 2023 den Liegenschaftsertrag gesteigert. Gleichzeitig macht sich die Zinswende weiterhin bemerkbar. Inklusive Neubewertungen blieb unter dem Strich ein Verlust. Für das Gesamtjahr erwartet die Gesellschaft dennoch ein positives Ergebnis.

Der Liegenschaftsertrag stieg um 6,8% auf 14,7 Mio. Fr., wie die auf Geschäfts-, Wohn- und Entwicklungsliegenschaften fokussierten Immobilienfirma am Donnerstag mitteilte. Der Leerstandsquote bleibt mit 1,7% per Ende Juni 2023 auf einem tiefen Niveau - nach den rekordtiefen 1,5% wird per Ende 2022.

Klare Abwertungen

Weiterhin bemerkbar macht sich derweil die Zinswende. So musste SF Urban klare marktbedingte Abwertungen hinnehmen, wie es heisst. Der Marktwert der Renditeliegenschaften betrug zum Ende des ersten Halbjahres 754,4 Mio. Fr. (Ende 2022 754,5 Mio.). Das Neubewertungsergebnis lag bei -8,0 Mio. bzw. -1,1% gegenüber Ende 2022. In der Vorjahresperiode waren noch ein Plus 15,1 Mio. an Neubewertungen angefallen.



Das Betriebsergebnis (Ebit) lag in der Folge mit 3,5 Mio. Fr. massiv tiefer als im ersten Halbjahr 2022 mit 26,1 Mio. Unter dem Strich resultierte inklusive Neubewertungseffekte ein Reinverlust 1,1 Mio. Fr., nach einem Erfolg von 21,4 Mio. im Vorjahr. Exklusive Neubewertungen lag das Reinergebnis bei 5,4 Mio. - das sind gut 10% weniger als in der Vorjahresperiode.

Zuversicht bei Mieterträgen

Für den weiteren Jahresverlauf zeigt sich das Unternehmen aber zumindest mit Blick auf die Mieterträge zuversichtlich. Die Leerstandsquote soll weiter unter 2% gehalten werden. Zudem würden aufgrund des höheren Referenzzinssatzes die Bestandsmieten per Oktober im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben angepasst, heisst es im Communiqué.



Die Erhöhung betrifft den Angaben zufolge rund 55% aller Wohnmietverträge des Portfolios von SF Urban. Über diesen Anteil der Mietverträge erwartet das Unternehmen eine Ertragssteigerung von rund 255'000 Fr. pro Jahr bzw. 0,9% des gesamten Liegenschaften-Ertrags. Bis zum Jahresende würden zudem die laufenden Bauprojekte Zollikerstrasse 6 in Zürich, Binningerstrasse 7 in Basel sowie ein Umbauprojekt auf dem Walzwerk-Areal fertiggestellt und neuvermietet.



Insgesamt rechnet die Gesellschaft mit einem positiven Jahresergebnis. Dies sollte eine Ausschüttung in der bisherigen Grössenordnung zulassen, hiess es. Für 2022 betrug die Dividende wie schon im Jahr davor 3.60 Fr. je Aktie.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.