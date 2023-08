Mit ihrem Umsatz und dem Ebitda hat SoftwareOne die Prognosen der Analysten verfehlt. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Ersteinschätzung von Siegmund Skalar um 8 Uhr



Die Zahlen fallen unterhalb der Erwartungen aus. Da SoftwareOne in Franken berichtet und den Grossteil des Umsatzes ausserhalb der Schweiz erzielt, belastet einerseits der Wechselkurs stark, gleichzeitig ist auch die Nachfrage nach IT-Leistungen in den vergangenen Monaten klar zurückgegangen, was sich auch in laufend nach unten revidierten Konsenserwartungen geäussert hat. Die gute Nachricht ist, dass SoftwareOnes Prognose weiter steht.