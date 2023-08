Beim Ausblick auf das Gesamtjahr ist Vetropack relativ zuversichtlich. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Einschätzung von Rainer Weihofen um 8.10 Uhr

Im ersten Halbjahr hat der Hersteller von Glasverpackungen auf den Wachstumskurs zurückgefunden. Das Verkaufsvolumen ist zwar hinter den Erwartungen zurückgeblieben, doch mit Preiserhöhungen wurde Gegensteuer gegeben, sodass in Landeswährungen ein zweistelliger Umsatzzuwachs verbucht worden ist. Der Betriebsgewinn hat sich ebenfalls deutlich verbessert. Unter dem Strich steht ein Gewinn von 51 Mio. Fr., nachdem im Vorjahreszeitraum ein Verlust von 10 Mio. aufgelaufen war. Auch sonst stehen bei Vetropack die Signale auf Grün. So ist die neue Fabrik in Italien fertiggestellt worden, womit die Produktionskapazität im Land 70% steigt.