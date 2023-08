Halbjahreszahlen – Warteck verzeichnet weniger Gewinn Obwohl das Immobilienunternehmen im ersten Halbjahr einen kleineren Gewinn als erwartet schreibt, blickt es positiv auf den weiteren Verlauf des Jahres.

Trotz der steigenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten bleibe die Schweiz ein attraktiver Standort, schreibt Warteck weiter. Bild: SAHACHAT/Getty Images

Der Gewinn der Warteck Invest ist im ersten Semester 2023 gesunken. Vor allem das deutliche tiefere Bewertungsergebnis belastete. Der Ausblick bleibt dennoch positiv.

Der Semestergewinn sank in den ersten sechs Monaten des Jahres um 28,1% auf 10,6 Mio. Fr., wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit ging im gleichen Zeitraum auf 16,3 Mio. nach 20,7 Mio. Fr. zurück. Ohne das Bewertungsergebnis (2,6 Mio. nach 7,4 Mio. im Vorjahr) lag der Konzerngewinn bei 9,3 Mio., was einem Anstieg um 9,0% entspricht.

Die Neubewertung des Immobilienbestands stieg derweil um 2,6% auf 924,2 Mrd. Fr. Grund hierfür waren mehrere Zukäufe in der ersten Jahreshälfte sowie auch Instandsetzungen und Modernisierungen im Bestand.

Die Leerstandsquote kam noch einmal deutlich zurück auf 1,2%, nach 2,3% im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig stiegen die IST-Mieterträge um 0,5 Mio. Fr. auf 18,6 Mio. an.

Trotz der steigenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten bleibe die Schweiz ein attraktiver Standort, schrieb Warteck weiter. So sei etwa der erwartete deutliche Rückgang bei den Büroflächen als Folge von Corona und Homeoffice nicht eingetreten. Ferner führten die steigenden Zinsen zu einer Zunahme von angebotenen Verkaufsobjekten und ermöglichten wieder Akquisitionen zu attraktiven Konditionen.

AWP

