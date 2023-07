Die Handelspolitik der USA steht an der Schwelle zu einer wichtigen Veränderung. In einer Rede an der Brookings Institution hat Jake Sullivan, Präsident Joe Bidens Nationaler Sicherheitsberater, neulich die Strategie der Regierung zum «Aufbau einer faireren, stabileren Weltwirtschaftsordnung» skizziert. Im Kern dieses neuen Ansatzes steht der Glaube, dass, auch wenn die Welt in den vergangenen Jahrzehnten vom Freihandel profitiert hat, die amerikanischen Arbeitnehmer dabei zu kurz gekommen sind.

Sullivans erster Beleg hierfür ist, dass «Amerikas industrielle Basis ausgehöhlt wurde». Während die meisten Analysten sich auf den schrumpfenden Anteil des Fertigungssektors am BIP konzentrieren – der 2021 rund 11% betrug, gegenüber 28,1% im Jahr 1953 –, spiegelt sich der Niedergang des Fertigungssektors auch in der Zusammensetzung des amerikanischen Aussenhandels. Um die Jahrhundertwende entfielen auf Industrieprodukte mehr als 80% der US-Warenexporte. 2022 war dieser Anteil unter 60% gesunken.

Es ist unwahrscheinlich, dass Globalisierung und Freihandel die primären Katalysatoren dieser Deindustrialisierung des amerikanischen Handels waren. Schliesslich liegt der Anteil der produzierenden Industrie an den Exporten in der EU weiterhin bei nahezu 80%, und in China schwankt er zwischen 93 und 95%. Verglichen mit anderen bedeutenden entwickelten Exporteuren sind die USA ein Sonderfall. Dies legt nahe, dass Chinas Aufstieg zum weltführenden Fertigungsstandort nicht die Ursache für den relativen Rückgang des US-Exports von Industrieprodukten ist.

Robuster Dienstleistungssektor

Eine wahrscheinlichere Ursache ist die Kombination aus hohen Energiepreisen und einer Zunahme der Energieproduktion, besonders von Öl und Erdgas, die zuerst die Importe verdrängten und den USA dann eine alternative Quelle von Exporteinnahmen verschafften. Ökonomen bezeichnen dieses Phänomen als «holländische Krankheit». Der Begriff geht auf den Niedergang der produzierenden Industrie in den Niederlanden zurück, nachdem die Entdeckung von Erdgasvorkommen dort 1959 zu Zufallsgewinnen und einer schnellen Aufwertung der niederländischen Währung geführt hatte.

Während die Energiepreise gemessen an ihrem Höchststand von 2022 gesunken sind, sind sie weiterhin hoch, besonders was Erdgas angeht. Es ist daher zu erwarten, dass Rohöl, Mineralölprodukte und Erdgas die drei wichtigsten Exportprodukte Amerikas bleiben werden, gefolgt von Autos und Halbleitern auf den Plätzen vier und fünf.

Die US-Wirtschaft profitiert zudem von einem robusten Dienstleistungssektor. Er umfasst auch die konkurrenzlos überlegenen Silicon-Valley-Giganten, die eine Quelle rapide wachsenden Exporterlöses darstellen. Die Dienstleistungsexporte sind inzwischen fast so hoch wie die Exporte von Industrieprodukten, und die USA weisen derzeit einen hohen und weiter steigenden Überschuss im Handel mit Dienstleistungen auf.

Nicht Chinas Schuld

Während der vergangenen beiden Jahrzehnte hat diese Verschiebung dazu geführt, dass ein wachsender Anteil der Produktivressourcen auf die Förderung von Bodenschätzen und auf Dienstleistungen entfiel. Dies ging zulasten des Fertigungssektors. Viele Europäer beneiden die USA um ihren Schieferenergie-Boom und ihre erfolgreiche Technologiebranche. Doch die Kehrseite der US-Dominanz in diesen Sektoren war der relative Niedergang der heimischen Industrie.

«Der Anteil der Volkswirtschaft, der der Produktion von Waren gewidmet ist, sinkt überall in der entwickelten Welt schon lange. Das Besondere in den USA ist der Beitrag des Sektors zu den Exporten.»

Die häufig vorgebrachte Behauptung, dass erhöhte Importe aus China zu lokaler Konzentration von Arbeitslosigkeit und zum sozialen Niedergang des amerikanischen Kernlands geführt hätten, ist daher irreführend. Zum zunehmenden US-Import von Industriewaren aus China kam es, weil der Boom der Schieferenergie und des Tech-Sektors Volkseinkommen und Konsum steigerte. Die chinesischen Importe waren ein Symptom dieses allgemeinen Trends und nicht die Ursache der heimischen Herausforderungen. Die EU – eine sehr viel offenere Volkswirtschaft als die USA – hat keine durch einen «Chinaschock» bedingten derartigen sozialen Verzerrungen erlebt und auch keine Aushöhlung des Fertigungssektors. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass China keine Schuld am Niedergang der industriellen Fertigung in den USA trägt.

Tatsache ist, dass kein einzelner Faktor ein komplexes Phänomen wie den Niedergang des Fertigungssektors erklären kann. Der Anteil der Volkswirtschaft, der der Produktion von Waren gewidmet ist, sinkt überall in der entwickelten Welt schon lange. Das Besondere in den USA ist der Beitrag des Sektors zu den Exporten. Womöglich haben auch andere US-spezifische Faktoren eine Rolle gespielt, z.B. der Zustand des amerikanischen Bildungssystems und das Fehlen von Ausbildungsprogrammen, um Arbeitnehmer in manuellen Aufgaben zu schulen. Doch in erster Linie wurde diese Veränderung durch makroökonomische Kräfte angetrieben.

«Buy American»

Die offensichtliche Folgerung ist, dass eine Wiederbelebung des amerikanischen Fertigungssektors über die Handelspolitik extrem schwierig wird. Auf spezielle Waren oder Kategorien ausgerichtete Zölle haben nur eine begrenzte Wirksamkeit; die Handelszölle des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf chinesische Importwaren belegen dies. Daher zieht die Biden-Regierung keine neuen Zölle in Betracht, auch wenn sie die von Trump geerbten Zölle beibehalten hat. Die heutigen Politiker scheinen eine Politik des «Buy American» als primäres Instrument vorzuziehen. Doch der Inflation Reduction Act (IRA), Bidens Signaturgesetz, beleuchtet die Grenzen dieses Ansatzes.

Ein Ziel des IRA besteht darin, in den USA eine industrielle Basis für bestimmte Mineralien zu schaffen, die als zentral für die Produktion von Batterien und erneuerbarer Energie gelten. Dies würde eine Stärkung der Rohstoffförderung zulasten des Fertigungssektors nach sich ziehen. Doch da die Rohstoffförderung kapitalintensiv ist und weniger Arbeitskräfte erfordert – etwa 500’000 im Vergleich zu den 11 Mio. des Fertigungssektors –, ist sich darauf zu stützen nicht mit dem Ziel vereinbar, mehr Arbeitsplätze in der Industrie zu schaffen.

Das Beispiel Niederlande

Um die Unterstützung für den Abbau von Mineralien auszugleichen, enthält der IRA grosszügige Subventionen für die heimische Batterieproduktion sowie Vorschriften für die Verwendung lokaler Komponenten für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien. Doch abgesehen von Zöllen und Vorschriften über lokale Inhalte gibt es sehr wenig, was die Handelspolitik zum Schutz von Amerikas Fertigungssektor tun kann.

Zudem werden alle Versuche, eine Erholung der US-Industrie durch Zugang zu billiger Energie zu fördern, ihren eigenen makroökonomischen Gegenwind hervorrufen. Geringere Energiekosten würden der amerikanischen Industrie einen vorübergehenden Vorteil verschaffen. Aber langfristig ist es immer profitabler, billige Energieträger direkt zu exportieren, als sie zur Fertigung von Industriewaren zu verwenden. Das liegt daran, dass die durch die billige Energie erzielten Einnahmen Einkommen und Löhne in die Höhe treiben. Man sollte sich vergegenwärtigen, dass der niederländische Fertigungssektor wegen und nicht trotz der grossen Erdgasvorkommen schrumpfte.

Sullivan mag recht haben mit seiner Bemerkung, dass der Freihandel den amerikanischen Arbeitnehmern nicht die erhofften Ergebnisse beschert hat. Doch es ist zweifelhaft, dass die von der Biden-Regierung verfolgte «Handelspolitik für die Mittelschicht» deren Lage wesentlich verbessern wird.

