China-Switzerland Stock Connect – Hangzhou GreatStar nimmt 154,5 Mio. $ an Schweizer Börse ein Mit der globalen Werkzeuggesellschaft sind es nun insgesamt acht Unternehmen, die an der Schweizer Börse im Handelssegment China-Switzerland Stock Connect kotiert sind.

Das Produktportfolio von Hangzhou GreatStar umfasst Handwerkzeuge, Werkzeugschränke, Elektrowerkzeuge oder Lasermessgeräte. Bild: Andreas Schlegel/fStopf/Getty Images

Nun hat auch das chinesische Unternehmen Hangzhou GreatStar Industrial ihre Hinterlegungsscheine (Global Depository Receipts, GDR) an der Schweizer Börse SIX kotiert. Damit wächst das seit Ende Juli bestehende Handelssegment "China-Switzerland Stock Connect" der SIX auf acht Firmen. Zuletzt war Sunwoda Electronic dazugekommen.



Hangzhou GreatStar habe mit dem GDR-Angebot insgesamt einen Bruttoerlös in Höhe von rund 154,5 Mio. $ erzielt, teilte die Börsenbetreiberin SIX am Dienstag mit. Dabei wurden 11,8 Mio. GDR zu einem Angebotspreis von 13,08 $ das Stück platziert. Ein GDR entspricht fünf an der Börse in Shenzhen kotierten A-Aktien.



Die 2008 gegründete Hangzhou GreatStar Industrial ist den Angaben zufolge eine globale Werkzeugfirma, die ein Portfolio von mehreren Werkzeugmarken aufgebaut hat. Das Produktportfolio umfasse Handwerkzeuge, Werkzeugschränke, Elektrowerkzeuge oder Lasermessgeräte.



AWP

