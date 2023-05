Kaffee mit Andreas Caminada – Hansdampf in allen Gassen Zu Besuch beim Spitzenkoch, Serienunternehmer und begnadeten Selbstdarsteller. Rupen Boyadjian

Der Spitzenkoch Andreas Caminada empfängt den Journalisten im Salon des oberen Stocks im Schloss Schauenstein. Es beherbergt seinen mit drei Michelin-Sternen und 19 Gault-Millau-Punkten ausgezeichneten Gourmet-Tempel im bündnerischen Fürstenau. Auf einen Kaffee verzichtet der 45-Jährige. Wohl nicht, weil das Koffein den Vielbeschäftigten zu nervös machen würde. Er ist sich den Umgang mit Medien gewohnt. An diesem Freitag Ende April stehen noch weitere Medientermine an. Der Start einer neuen Staffel der Fernsehshow «Masterchef Schweiz» auf dem Sender 3+ steht bevor. Caminada sitzt mit zwei weiteren Köchen in der Jury.

Er weiss sich in der breiten Öffentlichkeit zu inszenieren. Seit fünf Jahren steht er regelmässig für den Gault-Millau-Youtube-Channel vor der Kamera. Dort zeigt er neben raffinierteren Speisen auch seine Version von Hörnlisalat, Filet im Teig und Aprikosenwähe. Im Rahmen seiner zahlreichen Sponsoring-Verträge, die «einen gewissen Teil der Gesamteinnahmen» ausmachen, absolviert Caminada weitere Auftritte. Beim Haushaltgerätehersteller V-Zug war er zudem an Produktverbesserungen beteiligt. «Wir tauschen uns rege mit V-Zug aus», sagt Caminada. «Ihr Steamer wurde bei uns auf Herz und Nieren geprüft. Öfter hat sich im Dauerbetrieb ein Rädchen gelöst.» V-Zug habe dieses durch einen robusteren Temperaturregler ersetzt.

Bei all dem Trubel ist Caminada selber noch jeden Tag im Betrieb und auch in der Küche. Allerdings kocht in der Regel sein Geschäftspartner und Küchenchef Marcel Skibba. Dieser ist auch an den neuen Menüs beteiligt. «An den verschiedenen Gängen feilen wir immer zusammen», sagt Caminada. Das dauere zwei bis drei Wochen. «Dann ist es für sieben bis acht Wochen wieder etwas ruhiger, aber ich bin täglich da und schaue, dass alles läuft.»

Wobei «ruhiger» wohl nicht ganz der Realität entspricht, obschon Caminada eigentlich recht entspannt aussieht. Auf die Frage, wie er abschaltet, antwortet er «ich arbeite» und lacht. Auf Nachfrage sagt er, er spiele Golf und schiebt nach, «wenn ich dazu komme». Caminada hat neben Schloss Schauenstein nach und nach noch einiges auf die Beine gestellt. Bekannt sind die Nobelrestaurants Igniv. Auf ein erstes im Grand Resort Bad Ragaz 2015 sind weitere in St. Moritz, Zürich und Bangkok gefolgt. 2024 soll eines in Andermatt eröffnen. «Wir haben weitere Anfragen», sagt Caminada.

Mit einem Magazin ist er auch publizistisch tätig geworden. Es heisst natürlich «Caminada» und inszeniert den Koch mit «Freunden» und auf Reisen, etwa mit der Moderatorin Michelle Hunziker oder den Skisportlern Corinne Suter und Dario Cologna. Für Reportagen jettet der Unternehmer nach Antwerpen, Berlin oder Mexiko City, kocht dort zusammen mit befreundeten Spitzenköchen, schlendert mit ihnen durch die Strassen und isst in lokalen Restaurants. Alles auf Fotos festgehalten.

So kann Caminada quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das Magazin füllt sich, er setzt sich selber in Szene, macht Werbung für Freunde und kann sich von ihnen und der lokalen Küche inspirieren lassen. «Diese Reisen verbinde ich aber nicht mit Familienferien», sagt Caminada. Vor fünf Jahren hat er eine fünfmonatige Auszeit genommen und ist mit seiner Frau und den zwei Söhnen herumgereist. Ende dieses Jahr steht das 20-jährige Jubiläum der Eröffnung von Schloss Schauenstein an. Caminada und seine Frau, die seit zehn Jahren für die Administration des mittlerweile 70-köpfigen Betriebs zuständig ist, planen einen Umbau. Es ist bereits der dritte.

Umgebaut und eingerichtet haben sie in den vergangenen Jahren auch mehrere Gebäude, die zum Schloss aus dem 17. und 18. Jahrhundert gehören. Caminada hat es mit Partnern 2022 nach langjähriger Pacht erworben. Neben Zimmern zur Übernachtung hat er das Casa Caminada eröffnet, quasi sein Low-Budget-Lokal (preislich auf dem Niveau eines besseren Zürcher Restaurants) mit Schwerpunkt auf Bündner Spezialitäten.

Vor zwei Jahren ist das vegetarische OZ hinzugekommen. Dort werden in erster Linie die Produkte des eigenen Gartens verarbeitet. Eingemachte Gemüse und Früchte werden zusammen mit weiteren selber hergestellten Produkten wie Süssigkeiten, Apéro-Nüssen oder Brot auch im hauseigenen Shop verkauft. Sogar eine Bäckerei hat Caminada in Fürstenau eröffnet. Er sieht das auch als Beitrag zur Belebung der gemäss Eigenwerbung «kleinsten Stadt der Welt». Ausser seinen Unternehmungen läuft in diesem Flecken mit knapp 350 Einwohnern wenig. Im Schaukasten bei Schule und Kirche sind die Termine für die obligatorischen Schiessen und der Viehmärkte in der Region ausgehängt. Es ist, als wäre ein Ausserirdischer namens Caminada hier gelandet.



