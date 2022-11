Der Chart des Tages – Hartnäckig hohe Kernrate der Inflation In den Ölkrisen vor fünfzig Jahren blieb die Teuerung ohne Energie und Nahrung in den USA sehr hoch. Susanne Toren

Am Donnerstagnachmittag werden die US-Verbraucherpreise für Oktober veröffentlicht. Mehrheitlich rechnen die befragten Bankökonomen damit, dass sich die Inflationsrate erneut leicht in Richtung 8% verlangsamt (September: 8,2%). Zurückzuführen war der geringere Preisauftrieb der vergangenen drei Monate allerdings lediglich darauf, dass die Energie- und speziell Benzinpreise auf Jahressicht deutlich langsamer stiegen. Für ein Aufatmen an der Inflations- und damit Zinsfront ist es daher verfrüht.

Im Gegenteil: Die für die US-Notenbank Fed massgebliche Kernrate der Inflation (ohne Energie und Nahrung) kletterte in den vergangenen Monaten auf 6,6% im September – ein 50-Jahres-Hoch (vgl. Chart). Und wie der Chartverlauf seit 1970 eindrücklich zeigt, halten sich Kernraten typischerweise hartnäckig hoch, und zwar selbst, wenn es zur (tiefen) Rezession wie während der beiden Ölkrisen kommt. Nichtsdestotrotz rechnen die befragten Fachleute mehrheitlich damit, dass nicht nur die Gesamtinflation, sondern auch ihrer Kernrate nicht mehr zulegt. Nimmt sie dennoch zu, droht eine Kurskorrektur sowohl am Aktien- als auch am Anleihenmarkt.

