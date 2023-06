In seiner Ansprache an das russische Volk nach der Meuterei von Jewgeni Prigoschin spielte der russische Präsident Wladimir Putin auf die Ereignisse des Jahres 1917 an, als der Aufstand der Infanterie von General Lawr Kornilow den Bolschewiki den Weg zur Machtübernahme ebnete und einen fünfjährigen Bürgerkrieg auslöste.

Aus der Sicht des Kremls ist diese «Smuta» (dunkles Zeitalter) die gefährlichste Bedrohung für Russland, wenn auch nicht nur wegen der militärischen Katastrophe, die sie ankündigt. Den Männern in Putins Kreml ist es egal, was mit dem russischen Volk, seinen Häusern und Städten geschieht. Für sie ist die beängstigende Aussicht, dass der Staatsapparat in diesem Krisenmoment eine neutrale Position einnimmt und abwartet, wer gewinnt – und vor wem man sich verbeugen muss.

Prigoschins Wagner-Söldner brachen ihren «Marsch der Gerechtigkeit» nach Moskau ab. Prigoschin hatte geschworen, auf dem Roten Platz die Regimeeliten zu hängen, darunter Verteidigungsminister Sergej Schoigu, den Chef des russischen Generalstabs Waleri Gerassimow sowie viele Generäle und Oligarchen. Wagners Konvoi mit Tausenden von Truppen und Waffen entlang der Schnellstrasse M4 Don war zu einem bestimmten Zeitpunkt nur noch 400 Kilometer von Moskau entfernt und wurde von der russischen Armee nirgendwo aufgehalten. Bevor die Wagner-Truppen umkehrten, hatten sie Rostow am Don, wo sich das Hauptquartier des südlichen Militärbezirks Russlands befindet, kampflos unter ihre Kontrolle gebracht und auf ihrem Weg nach Norden auch die wichtige Stadt Woronesch eingenommen.

Moskauer Eliten tauchten unter

Doch die Wagneristen konnten den Erfolg des Marsches der Schwarzhemden auf Rom im Jahr 1922 nicht wiederholen; schliesslich wurden die Faschisten von Benito Mussolini vom italienischen König eingeladen, die Macht zu übernehmen. Hätte Prigoschin nicht zugestimmt, Immunität für seine Söldner und eine neue Heimat in Belarus zu akzeptieren, hätten die Wagneristen höchstwahrscheinlich das Schicksal von Hitlers Sturmabteilung (SA) erlitten, die 1934, eineinhalb Jahre nach der Machtübernahme der Nazis, von Armee und Polizei liquidiert wurde.

«Viele Russen sehen in Prigoschin einen väterlichen Befehlshaber, der sich für die Soldaten einsetzt, deren Leben von Putins ungeschickten, korrupten Generälen unnötig aufs Spiel gesetzt wird.»

Putins Eliten, so scheint es, waren untergetaucht, bis die akute Gefahr vorüber war. Fanatische Köpfe der Kreml-Propaganda wie Margarita Simonyan und Wladimir Solowjow schwiegen oder machten unverständliche, chaotische Ankündigungen.

Andere russische Politiker hielten ihre Lippen versiegelt. Selbst der ehemalige Präsident Dmitrij Medwedew, der sich normalerweise im Internet zu Wort meldet, während die Russen von Freitag bis Montag trinken, hat nur wenig gepostet und nur einmal dazu aufgerufen, das Land um Putin zu scharen.

Der Tyrann ist verunsichert

Putin selbst ist der höllisch schwierigen Aufgabe, die ihm jetzt bevorsteht, eindeutig nicht gewachsen: die Kontrolle über die demoralisierten und gespaltenen Streitkräfte des Landes wiederzuerlangen. Bisher haben seine Apologeten, die lange Zeit geglaubt haben, er sei ein politischer Magier, der immer ein Kaninchen aus dem Hut zaubern kann, ihn dafür gelobt, dass er auf die Krisen, die sein Krieg gegen die Ukraine ausgelöst hat, mit Prahlerei reagiert hat. Heute sind seine Prahlereien die Drohungen eines verunsicherten Tyrannen. Sollte er sie erneut aussprechen und Prigoschin (oder ein anderer Rebell) nicht einknicken, droht Russland ein Bürgerkrieg – vielleicht von kurzer Dauer, aber blutig.

In diesem Fall bestünde das grösste Problem für Putin darin, jemanden zu finden, der bereit ist, die brudermörderischen Befehle gegen die Wagner-Kämpfer auszuführen, die in Bachmut so grausam gekämpft haben und bis vor kurzem als Helden und «Russlands beste Soldaten» galten.

Putin ist freilich kein zweiter Leo Trotzki, der seinerzeit den brillanten Marschall Michail Tuchatschewski ausschickte, um die aufständischen Kronstädter Matrosen, die zuvor noch als Helden des bolschewistischen Putsches galten, niederzuschlagen. Nach der Einnahme der Festung liess Tuchatschewski jeden zehnten Kronstädter Aufständischen hinrichten.

Für viele ist der Wagner-Chef ein Held

Heute gibt es vielleicht 6000 Wagneristen (obwohl Prigoschin behauptet, es seien 25’000). Sie haben Kampferfahrung in der Ukraine, Zentralafrika und Syrien gesammelt und sind gut bewaffnet (auch mit Kampfflugzeugen), und sie scheinen hervorragend organisiert zu sein. Um ihnen entgegenzutreten, wären mindestens vier vollständige, gut motivierte und ausgebildete Armeedivisionen erforderlich.

Doch alle derartigen russischen Truppen stehen in der Ukraine. Sollte der Kreml jemals gezwungen sein, sie von der Front abzuziehen, um einen Aufstand im eigenen Land niederzuschlagen, werden die Ukrainer mit ihrer bereits angelaufenen Gegenoffensive bereit sein, in die Löcher zu stürzen, die sich in den russischen Verteidigungslinien auftun. Das könnte für Moskau eine schwere Niederlage in dem selbst ausgelösten Krieg bedeuten.

Sollte es, was durchaus möglich ist, zu einem Massaker an den Wagneristen im Stil von Kronstadt kommen, würde das eine schmerzhafte Wunde hinterlassen, denn Prigoschin und seine Männer geniessen die Unterstützung vieler Russen. Für sie ist Prigoschin ein Held und kein Verräter, denn er ist eine der wenigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die es wagen, die Wahrheit über die inkompetente Kriegsführung des Kremls auszusprechen. Sie sehen in ihm einen väterlichen Befehlshaber, der sich für die Soldaten einsetzt, deren Leben von Putins ungeschickten, korrupten Generälen unnötig aufs Spiel gesetzt wird.

Menschen, die so denken, dürften einen sehr grossen Teil der russischen Gesellschaft ausmachen. Ob Prigoschin nun am Ende inhaftiert, hingerichtet oder siegreich sein wird – er wird für sie eine Ikone bleiben.

