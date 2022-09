Was zählt – Haustiere Der Hund ist «man’s best friend». Manfred Rösch

Der Hund ist «man’s best friend». Der Homo sapiens hält Hunde sehr viel länger als alle anderen Haus- und Nutztiere. Ob Bello, Fido oder Lassie nun schon etwa 34 000 oder «erst» 13 000 Jahre v. Chr. domestiziert wurde, verliert sich im Dunkel der Vorgeschichte und ist weitgehend Mutmassung. Der Hund ist als Wächter, Begleiter, Gespiele, Jagdhelfer seit ­jeher mit dem Menschen unterwegs – Herr und Hund leben in Symbiose. Als unsere fernen Vorfahren dazu übergingen, essbaren Tieren nicht bloss mühsam (und mit Hundes Hilfe) nachzustellen, sondern sie einzuhegen und zu züchten, scheinen sie binnen vergleichbar kurzer Zeit, im 9. Jahrtausend v. Chr., gleich mehrere wichtige Arten domestiziert zu haben: Schaf, Ziege, Rind (damit setzte irgendwann auch die Nutzung der tierischen Milch ein), Schwein. All diese Nutztiere hält der Mensch in Massen, mehr oder weniger artgerecht. Sie wurden und werden vor der Schlachtung teils auch zur Arbeit eingesetzt – der Ochse zieht am Pflug und am Karren (das Rad dürfte im 4000 v. Chr. erfunden worden sein). Das Pferd, für manche posthum eine Delikatesse, kam eher spät hinzu; geritten wird wohl erst seit etwa 5500 Jahren, auf Kamelen seit noch jüngerer Zeit. Mit diesen Zug- und Reittieren wurde der Mensch mobiler und militärisch mächtiger, dies etwa bis zu den napoleonischen Kriegen. Unterdessen hat der Verbrennungsmotor den «Hafermotor» abgelöst.

