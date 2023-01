Hot Corner – Haustierfutter macht sich schmackhaft Mehr Vierbeiner, mehr Futter – ein Unternehmen aus Thailand will sich global behaupten. Simone Stern

Die Haustierindustrie boomt seit Pandemieausbruch weltweit. Bild: Veronika Dvořákovái Stock/Getty Images Plus

Als die Pandemie unseren Alltag dominierte, legten sich weltweit so viele Leute Haustiere zu, dass im Abklingen der Notfallsituation die Tierschutzvereine Alarm schlugen. Sie waren total überfüllt. Menschen unterschätzten die Verantwortung, die ein Tier – egal, wie klein und flauschig – ihnen stellen würde. Dazu gehört natürlich regelmässiges Füttern. In dieser Sparte, Haustierfutter, will sich das seit November in Bangkok kotierte Unternehmen i-Tail (Stock Exchange of Thailand: Kurs 28.50 Thai Bhat, Börsenwert 2,4 Mrd. Fr.) behaupten.