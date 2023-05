Jahreszahlen – HBM Healthcare im Minus Die Beteiligungsgesellschaft verzeichnet für das Geschäftsjahr 2022/23 erneut einen Verlust, will aber die bisherige Ausschüttungspolitik beibehalten.

Der Verwaltungsrat von HBM Healthcare schlägt der Generalversammlung eine verrechnungssteuerfreie Nennwertrückzahlung von 7.50 je Aktie vor. Bild: angelp/iStockphoto/Getty Images

HBM Healthcare steht zum Ende des Geschäftsjahres 2022/23 (per Ende März) zum zweiten Mal in Folge ein Verlust zu Buche. Mit Blick nach vorne geht die Gesellschaft von einem anhaltenden Wachstum des Gesundheitssektors aus.



Den Verlust für das Geschäftsjahr 2022/23 beziffert die Gesellschaft in einer Mitteilung vom Freitag auf 146 Mio. Fr. nach einem Minus von 78 Mio. im Jahr zuvor. Damit bestätigt die Gruppe ihre ersten Angaben von Anfang April.



Der innere Wert je Aktie (NAV) hat sich demnach 2022/23 um 7,4% verringert. Der Aktienkurs kam um annähernd 19% zurück.



Inflation und steigende Zinsen sorgten rund um den Globus für rückläufige Bewertungen bei Technologie- und Wachstumswerten. Auch der Biotechnologie-Sektor war von diesen Entwicklungen betroffen, stellt die Gesellschaft heraus. «Insbesondere das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen - Hauptfokus der Investitionsstrategie von HBM Healthcare - durchlief eine deutliche Bewertungskorrektur.»



Vor allem aber zog das abflachende Wirtschaftswachstum und die lange Zeit sehr restriktive Politik im Umgang mit der Covid-19-Pandemie in China die Bewertung der grössten Beteiligung, Cathay Biotech, in Mitleidenschaft.



Positive Ergebnisse erzielte die Gesellschaft unterdessen im vergangenen Geschäftsjahr mit verschiedenen operativ erfolgreichen privaten Unternehmen sowie aus zwei Börsengängen und vier Übernahmen. Allerdings vermochten die die negative Wertentwicklung nicht vollumfänglich zu kompensieren.

Ausschüttungspolitik wird fortgesetzt

An der bisherigen Ausschüttungspolitik wolle man weiter festhalten, kündigt die Grupp an. Daher schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine verrechnungssteuerfreie Nennwertrückzahlung von 7.50 je Aktie vor. Damit bleibt die Dividendenrendite mit 3,5% auf Vorjahreshöhe.



Mit Blick nach vorne rechnet HBM Healthcare damit, dass das Portfolio mit privaten Unternehmen in den kommenden Jahren weiter positiv zur Wertentwicklung beitragen werde.



Bei den börsenkotierten Unternehmen geht die Gesellschaft von einem nachlassenden Bewertungsdruck aus, sobald sich der Zyklus der steigenden Zinsen wie erwartet in absehbarer Zeit dem Ende zuneigt. HBM Healthcare werde das aktuell günstige Bewertungsniveau nutzen, um das Portfolio der börsenkotierten Unternehmen selektiv weiter auszubauen.

AWP

