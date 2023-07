Halbjahreszahlen – Heidelberg Materials behauptet sich Der Baustoffkonzern hat im ersten Halbjahr trotz einem schwächeren Marktumfeld einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg verbucht. Das Ergebnisziel für 2023 wurde angehoben.

Die hohe Inflation und gestiegene Finanzierungskosten führten vor allem im privaten Wohnungsbau zu einer geringeren Bautätigkeit. Bild: Alex Kraus/Bloomberg

Heidelberg Materials hat trotz schwacher Nachfrage privater Häuslebauer in Europa im zweiten Quartal den Gewinn kräftig gesteigert und hebt deshalb sein Jahresziel an. Von April bis Juni kletterten die Erlöse des Herstellers von Zement, Beton, Sand und Kies auf vergleichbarer Basis um 4,6% auf 5,6 Mrd. €, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Das operative Ergebnis legte stärker zu um 17,5% auf 931 Mio. €, obwohl die Absatzmengen wie schon zum Jahresauftakt sanken. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten mit einem Betriebsgewinn von 896 Mio. € gerechnet. «Wir haben das erste Halbjahr 2023 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen», erklärte Vorstandschef Dominik von Achten. «Auch in einem schwächeren Marktumfeld mit zum Teil deutlich rückläufigen Absätzen konnten wir uns gut behaupten.»

Die hohe Inflation und abermals gestiegene Finanzierungskosten führten vor allem im privaten Wohnungsbau zu einer geringeren Bautätigkeit, wie es weiter hiess. Umsatz und Gewinn stiegen dennoch dank erhöhter Preise, eines Rückgangs der Energiepreise und Kostenkontrolle. «Für das zweite Halbjahr sind wir weiterhin zuversichtlich und heben daher unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2023 nochmals kräftig an», erklärte von Achten. Der zweitgrösste Zementhersteller weltweit nach Holcim erwartet für das Gesamtjahr deshalb jetzt mehr operativen Gewinn - die Spanne wurde auf 2,7 bis 2,9 Mrd. € angehoben von 2,5 bis 2,65 Mrd. €.

REUTERS

