Deutlich wachsen konnte der Versicherer im Nichtlebengeschäft. Bild: ZVG/Damian Poffet/Helvetia

Ersteinschätzung von Jonathan Progin um 8.10 Uhr

Helvetia geht’s prima. Sie hat ein profitables Jahr hinter sich. Vor allem das zentrale Nichtlebengeschäft war ein kräftiger Wachstumstreiber und konnte in allen Bereichen zulegen. Das unterstreicht einmal mehr die gute Abstützung innerhalb des Versicherungskonzerns, der in der Schweiz, Deutschland, Italien, Österreich und Spanien tätig ist. Allerdings verzeichnete das Ergebnis im Nichtlebengeschäft im «herausfordernden Finanzmarktumfeld» einen etwas überraschenden Rückgang von einem Viertel. Hingegen fiel das Ergebnis im Lebengeschäft deutlich höher aus als im vergangenen Jahr. Hier profitierte Helvetia vom einmaligen Gewinn aus dem Verkauf der spanischen Lebensversicherung Sa Nostra Visa in Höhe von 102 Mio. Fr. Ein gutes Zeichen sind auch die gestiegenen Gebühren aus dem Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft.