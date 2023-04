Fabian Rupprecht löst Philipp Gmür ab. Bild: ZVG/Helvetia

Einschätzung von Jonathan Progin um 8.50 Uhr

An der Spitze von Helvetia kommt es zu einem Wechsel: Fabian Rupprecht, derzeit CEO International Insurance bei der niederländischen NN Group, wird per 1. Oktober Group CEO des Schweizer Versicherers. Damit folgt er auf Philipp Gmür, der bereits im letzten Herbst seinen Rücktritt angekündigt hatte. Unter der Ägide von Gmür hat sich Helvetia prächtig entwickelt und ist zu einem diversifizierten internationalen Player geworden. Zudem hat sie kontinuierlich in Onlineangebote investiert. Dazu gehört die Schweizer Onlineversicherung Smile, die seit letztem Jahr auch in Österreich aktiv ist.