Veräusserung der Beteiligung – Helvetia schliesst Verkauf von Sa Nostra Vida ab Die Versicherungsgruppe verkauft ihre Beteiligung an der spanischen Lebensversicherungsgesellschaft für 262 Mio. €.

Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Helvetia-Gruppe hat den im Juni angekündigten Verkauf der Beteiligung an der spanischen Lebensversicherungsgesellschaft Sa Nostra Vida nun abgeschlossen. Helvetia war im Zusammenhang mit der Übernahme der spanischen Caser-Gruppe in den Besitz dieser Beteiligung gekommen.

Helvetia verkauft Sa Nostra Vida an die spanische Caixabank. Nachdem nun alle Genehmigungen vorliegen, sei die Transaktion abgeschlossen worden, teilte Helvetia am Freitag mit. Der Verkaufspreis betrage 262 Mio. € und die spanische Tochter Caser erziele durch den Deal einen Gewinn in hoher zweistelliger Millionenhöhe.

Der Verkauf der spanischen Lebensversicherung ist strategisch gewollt. Helvetia reduziert so den Anteil des Lebengeschäfts und stärkt zugleich den Nichtlebenbereich, wie sie es auch schon mit dem Caser-Zukauf getan hat. Durch die Transaktion verbessere sich die Solvenzquote (SST) der Gruppe im tiefen zweistelligen Prozentbereich, heisst es.

Sa Nostra Vida ist eine eher kleine Gesellschaft. Im Jahr 2021 erwirtschaftete sie Bruttoprämien im Umfang von 41,1 Mio. € und trug 7,7 Mio. € zum Jahresergebnis der Gruppe bei, wie es weiter heisst.

