Grosse internationale und Schweizer Versicherungsgesellschaften rapportieren ab diesem Jahr nach einem angepassten Rechnungslegungsstandard. Am Dienstag hat der Ostschweizer Versicherer Helvetia Angaben dazu gemacht und den Finanzabschluss 2022 nach den neuen Standards publiziert.

Helvetia weise auch unter den neuen Standards nach IFRS 17/9 eine starke Bilanz und solide versicherungstechnische Ergebnisse aus, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die zugrundeliegenden Geschäftsaktivitäten und Strategie blieben dabei unverändert. Und auch die Kapitalisierung, die Mittelflüsse und die Dividendenpolitik seien vom Wechsel nicht betroffen.

Erstmals Zahlen gemäss den neuen Standards wird Helvetia am 27. September präsentieren im Rahmen der Halbjahresergebnisse 2023. Dabei gibt es laut den Angaben Änderungen in der Darstellung der Bilanz und Erfolgsrechnung. Neu wird etwa die Contractual Service Margin als wichtige Kenngrösse eingeführt – sie liefert Angaben zu künftigen Gewinnen aus Versicherungsverträgen.

Die Umsetzung der neuen Vorgaben führe zu Anpassungen bei der Definition von gewissen Kennzahlen wie der Combined Ratio, der Neugeschäftsmarge und der Eigenkapitalrendite, schreibt Helvetia. Für 2022 zeigten sich aber alle drei Messgrössen auch nach der Umstellung auf IFRS 17/9 auf einem «attraktiven Niveau».

Am geplanten Umfang der Ausschüttungen für die kommenden Geschäftsjahre soll sich derweil nichts ändern. Der Versicherer will weiterhin kumuliert über fünf Jahre (2021 bis 2025) mehr als 1,65 Mrd. Fr. an Dividenden ausschütten. Anpassungen könnte es hingegen bei den 2025er-Zielen zur Combined Ratio (92-94%), der Neugeschäftsmarge Leben (2-3%) oder der Eigenkapitalrendite (8-11%) geben, heisst es.

