Börsengang geplant – Helvetia will mit ihrem Swiss-Property-Fonds an die Börse Der Versicherungskonzern will nächstes Jahr mit seinem Swiss Property Fund das Börsenparkett der SIX betreten.

Nach dem Abschluss einer zweiten Kapitalerhöhung soll der Fonds im ersten Halbjahr 2024 an die Börse gehen. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Der Versicherungskonzern Helvetia will seinen Helvetia (CH) Swiss Property Fund nach dem Abschluss einer zweiten Kapitalerhöhung nun im ersten Halbjahr 2024 an die Börse bringen. Die Kapitalerhöhung im Umfang von rund 170 Mio. Fr. sei auf reges Interesse gestossen und zu 100% gezeichnet worden, teilte Helvetia am Donnerstag mit.

Mit der erfolgten Kapitalerhöhung gehöre der Helvetia (CH) Swiss Property Fund zu den grössten nicht kotierten Immobilienfonds der Schweiz, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit seien optimale Voraussetzungen für eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange geschaffen worden.

Der Emissionserlös aus der erfolgten Kapitalerhöhung werde für den Erwerb von acht hochwertigen Liegenschaften mit einem Marktwert von 229,5 Mio. Fr. verwendet, so die Mitteilung. Für die Finanzierung des Portfolioankaufs werde zusätzliches Fremdkapital im Umfang von rund 60 Mio. aufgenommen. Insgesamt verfüge der Immobilienfonds somit per 1. April 2023 über 47 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund 1,09 Mrd. Fr.

