Aktie im Blickpunkt – Henkel Der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller profitiert nicht vom Kapitalmarkttag. Giuliano Ligi

Der Bereich Adhesive Technologies treibt das Umsatzwachstum der Henkel-Gruppe an. Bild: Wolfram Schroll/Bloomberg

Dank positiven Meldungen am Kapitalmarkttag legten Henkel am Dienstagmorgen moderat zu, kamen sodann aber wieder zurück. Der deutsche Traditionskonzern präsentierte die erfolgreiche Umsetzung seiner Agenda und hebt die Umsatzprognose für 2022 an.