Interview mit Cisco-CFO Scott Herren – «Heute will jeder im KI-Feld mitspielen» Auch Cisco will vom Boom im Feld der künstlichen Intelligenz (KI) profitieren, erklärt Scott Herren, CFO des Netzausrüsters. Er hebt das widerstandsfähige Geschäftsmodell des einst teuersten Unternehmens an der Börse hervor. Thorsten Riedl

Scott Herren verantwortet seit Ende 2020 die Finanzen von Netzausrüster Cisco. Bild: ZVG

Schon lange nicht mehr hat ein Thema die IT-Branche so fasziniert wie künstliche Intelligenz (KI). Kaum ein Treffen, das ohne Nennung des Buzzword abläuft. Auch der Netzausrüster Cisco will profitieren – wenn Branchenveteran Scott Herren den Hype auch mit einer Portion Skepsis betrachtet. «Erinnern Sie sich an die Zeiten, als jeder ein Dotcom-Unternehmen sein wollte? Heute will jeder im KI-Feld mitspielen», erklärt der Cisco-CFO im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». «Das wird die Nachfrage nach unseren Routern und Switches befeuern.»