Ausblick 2022 – Hiag bestätigt Guidance Die Immobiliengesellschaft hat an ihrem Investorentag den Ausblick für das laufende Jahr bestätigt und geht von einem guten Ergebnis aus.

Aufgrund der Fertigstellung vollvermieteter Bauprojekte, erneuter Vermietungserfolge sowie teuerungsbedingter Mietzinsanpassungen erwartet das Management eine weitere Steigerung der Mieteinnahmen. Christian Beutler/KEYSTONE

Die Immobiliengesellschaft Hiag hat anlässlich eines Investorentags den Ausblick für das Jahr 2022 bestätigt. Für das laufende Jahr geht Hiag - vorbehältlich einer massgeblichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen - unverändert von einem «guten Ergebnis» aus.



Aufgrund der Fertigstellung vollvermieteter Bauprojekte, erneuter Vermietungserfolge sowie teuerungsbedingter Mietzinsanpassungen erwartet das Management eine weitere Steigerung der Mieteinnahmen, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zudem dürften grössere Entwicklungsprojekte wiederum Neubewertungsgewinne ermöglichen.



Hiag hatte diese Aussagen bereits vor rund einem Monat anlässlich der Zahlen zum ersten Halbjahr gemacht. Am (heutigen) Dienstag lädt das Unternehmen auf seinem Areal in Niederhasli zum Kapitalmarkttag ein. Das Immobilienunternehmen will «einen vertieften Einblick» in sein Geschäftsmodell und seine verschiedenen Bereiche geben.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.