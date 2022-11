Managementwechsel – Hochdorf holt neuen Finanzchef Der Milchverarbeiter ernennt Thomas Freiburghaus zum CFO. Er wird den Posten von Gerhard Mahrle übernehmen.

Thomas Freiburghaus wird per Mai 2023 Finanzchef von Hochdorf. Bild: ZVG/Hochdorf

Der Milchverarbeiter Hochdorf hat einen neuen Finanzchef gefunden. Thomas Freiburghaus übernimmt per 1. Mai 2023 «oder früher» die Aufgaben von Interims-CEO Gerhard Mahrle, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Freiburghaus stösst von der deutschen Tochter des Ostschweizer Zugbauers Stadler, Stadler Deutschland, zu Hochdorf. Dort war er Geschäftsführer und CFO. Er sei ein «erfahrener Allrounder» mit breiter Finanzexpertise in der produzierenden Industrie, heisst es. Zudem sei er «bestens vertraut mit strategischen Neuausrichtungen von Unternehmen».

Hochdorf befindet sich bekanntlich in der Transformation. Das Management rund um CEO Ralph Siegl möchte die Gruppe vom Milchpulvertrocknungs- und Mischspezialisten hin zum Spezialisten für Zutaten für «Smart Nutrition» auf Basis von milchbasierten und alternativen Proteinen entwickeln.

Der CEO und VR-Delegierte Ralph Siegl dankt dem Interims-CFO Mahrle in der Mitteilung «für seinen wertvollen und wirksamen Beitrag in dieser für uns so wichtigen Transformationsphase». Dank und mit ihm könne man nun den operativen Umbau des Unternehmens und die notwendigen finanztechnischen Planungen ohne Zeitverzug weiterführen, so der Chef. Mahrle hatte die Aufgabe als vorübergehender Finanzchef von Nanette Haubensack übernommen, die das Unternehmen verlassen hatte.

AWP

