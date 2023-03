Einschätzung zu den Jahreszahlen – Hochdorf hat einen weiten Weg vor sich Der Milchverarbeiter hat im vergangenen Jahr vor allem wegen höherer Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten einen weiteren Verlust erlitten. Doch erste Anzeichen eines Turnarounds deuten sich an.

Ein erster Schritt ist getan. Allerdings nur ein kleiner. Hochdorf ist im zweiten Halbjahr zu einem positiven Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda zurückgekehrt. Das ist früher als erwartet. Aber der Milchverarbeiter ist und bleibt ein Sanierungsfall. Der Milchpreis ist hoch, Energie ist teuer. Die Finanzierung schreit nach einer Bereinigung, da bei den ausstehenden Hybridanleihen der Zinscoupon steigt und zur noch grösseren Hypothek wird. Die Rückzahlung dieser Bonds wäre eine willkommene Entlastung. Zudem geschieht die Bereinigung des Kundenportfolios nicht von heute auf morgen. In den Fokus rückt funktionale Spezialnahrung für bestimmte Zielgruppen, von Babys bis zu älteren Personen. Wie rasch hier die profitable Marktentwicklung gelingt, ist ungewiss. Damit die Hoffnungen auf einen baldigen Turnaround nicht verpulvern, muss Hochdorf nun weiter liefern. Werden auch die nächsten Zwischenziele wie geplant erreicht, besteht Hoffnung auf einen Breakeven bis 2025. Erst dann sind Ebitda-Margen von 8 bis 10% denkbar, die mit der Konkurrenz mithalten können.

(AWP) Der Milchverarbeiter Hochdorf hat im Jahr 2022 erneut einen Verlust eingefahren, nachdem sich das Unternehmen im Vorjahr dank Sondereffekten noch hatte in die schwarzen Zahlen retten können. Doch der Verlust fällt weniger hoch aus als noch 2020 und 2019. Und für das laufende Jahr will das Unternehmen zumindest auf betrieblicher Stufe wieder einen Gewinn schreiben.



Hochdorf erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 292,1 Mio. Fr., was einem Minus von 3,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Höhere Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten sowie Währungsschwankungen hätten die Ergebnisse im Berichtsjahr belastet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.



Vor allem im ersten Halbjahr konnten die höheren Kosten nicht vollständig auf die Kunden abgewälzt werden, weshalb Hochdorf im ersten Semester ein negatives Betriebsergebnis (Ebit) von knapp 16 Mio. auswies. Die eingeleiteten Vertrags- und Preisanpassungen hätten dann aber «schrittweise positive Wirkung» gezeigt, sodass das Minus im zweiten Halbjahr mit 4,2 Mio. wie zuvor angekündigt deutlich unter 7 Mio. lag. Somit resultierte im Gesamtjahr auf betrieblicher Stufe (Ebit) ein Minus von 20,1 Mio.

Unter dem Strich ergab sich ein Konzernverlust von 15,8 Mio. Fr. Im Vorjahr war wegen Sondereffekten noch ein kleines Plus von 2,6 Mio. Fr. verzeichnet worden. 2020 und 2019 war das Loch in der Kasse mit über 70 Mio. bzw. über 270 Mio. Fr. jedoch noch deutlich grösser gewesen.



Die Verschuldungssituation des Unternehmens hat sich damit aber erneut verschlechtert. Die Nettoverschuldung erhöhte sich laut der Mitteilung auf 56,8 von 32,7 Mio. im Vorjahr. Der operative Cashflow betrug -19,6 Mio. Fr., der Free Cashflow war mit 21,6 Mio. ebenfalls negativ.



Wegen des deutlich negativen Unternehmensergebnisses beantragt der Verwaltungsrat an der Generalversammlung vom 10. Mai, auf eine Dividende zu verzichten. Für das laufende Jahr will Hochdorf allerdings zumindest auf Stufe Ebitda wieder einen Gewinn erzielen. Seit Jahresbeginn zeige sich eine breit abgestützte Sortimentsnachfrage - deshalb sei man zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig arbeite man darauf hin, eine langfristige Finanzierungslösung zu finden.

Beim Milchverarbeiter Hochdorf kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Der seit vier Jahren amtierende Martin Bühlmann tritt an der Generalversammlung vom 10. Mai nicht mehr zur Wiederwahl an, wie das Unternehmen am Donnerstag zusammen mit den Jahreszahlen mitteilte.



An seiner Stelle sollen gleich zwei neue Verwaltungsräte dem Gremium beitreten: Marjan Skotnicki-Hoogland und Thierry Philardeau, die gemäss der Mitteilung beide ausgewiesene Branchenerfahrung haben.



Die Niederländerin Skotnicki-Hoogland war von 2018 bis 2022 Vice President bei Chilled McCain Europe sowie Managing Director bei CelaVita. Davor führte sie die Firma FrieslandCampina Riedel und war bis dahin während 20 Jahren in verschiedenen Führungspositionen für Nestlé Infant Nutrition in den Niederlanden und Zentraleuropa tätig.



Der Franzose Philardeau trat gemäss den Angaben erst kürzlich nach mehr als 36 Jahren bei Nestlé aus dem Unternehmens aus. Dort war er als Leiter der strategischen Geschäftseinheit Ernährung für die Entwicklung der globalen Geschäftsstrategie und die internationale Führung der Säuglingsnahrungsmarken von Nestlé zuständig. Zudem sei er auch über fünf Jahre lang Vorstandsmitglied des Internationalen Milchwirtschaftsverbandes gewesen.

