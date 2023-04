Immobilien Schweiz – Höhere Eigenheimpreise trotz Zinsanstieg Die Preise für Einfamilienhäuser und auch Stockwerkeigentum steigen im ersten Quartal im Vorjahresvergleich weiter.

Auch im Vergleich zum Vorquartal ist Stockwerkeigentum in der Schweiz nochmals um 2,4% teurer geworden. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Preise für Wohneigentum zeigen sich trotz des höheren Zinsniveaus weiter robust. So mussten Käufer von Einfamilienhäusern im ersten Quartal 2023 nochmals 6,1% mehr als im Vorjahr auf den Tisch legen. Die Preise für Stockwerkeigentum stiegen sogar im Jahresvergleich um 7,5% an.



Auch im Vergleich zum Vorquartal wurde Stockwerkeigentum nochmals um 2,4% teurer, heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie von Raiffeisen Schweiz. Einfamilienhäuser wurden im Quartalsvergleich zwar billiger, allerdings nur um 0,3%. «Das höhere Hypothekarzinsniveau bringt den Schweizer Eigenheimmarkt weiterhin nicht aus dem Tritt», bilanziert Ökonom Francis Schwartz.



Durch die aktuell herrschenden Zinserwartungen sei aber mit einer Abschwächung der Preisdynamik zu rechnen. «Preiseinbrüche, wie sie teilweise im Ausland zu beobachten sind, bleiben jedoch unwahrscheinlich, zu knapp ist hierzulande das Angebot», so der Experte.

Grosse regionale Unterschiede

Mit Blick auf die Regionen stechen bei den Preisen für Einfamilienhäuser die Innerschweiz (+14,7%) und die Ostschweiz (+14,1%) mit starken Zuwächsen im Jahresvergleich heraus. In der Südschweiz (+3,1%) und in Zürich (+2,1%) waren die Preisanstiege hingegen deutlich moderater. Generell zeigte sich, dass die Hauspreise in urbanen Gemeinden innerhalb eines Jahres deutlich stärker als anderswo gestiegen sind.



Dagegen stiegen die Preise für Eigentumswohnungen in den Zentrumsgemeinden am deutlichsten, in touristischen Gemeinden hingegen weniger stark. Besonders kräftig zog die Region Genfersee mit plus 8,7% an. Den geringsten Anstieg bei Wohnungen verzeichnete die Westschweiz mit lediglich 4,7%.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.