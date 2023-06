Aktienkurse – Höhere Kurse trotz tieferer Gewinnprognosen Die Gewinnprognosen der Analysten für 2023 sind gemäss einer Auswertung seit Anfang Jahr im Durchschnitt um 5% gesunken. Bei den Aktienkursen zeigt sich jedoch ein anderes Bild.

Offenbar wird die Kauflaune der Investoren durch die vorsichtigere Haltung der Analysten noch nicht getrübt. Bild: Christian Beutler/Keystone

Analysten beurteilen die Aussichten der börsenkotierten Unternehmen für 2023 mittlerweile zurückhaltender als noch Anfang Jahr. Sinkende Expertenprognosen bedeuten normalerweise auch tiefere Aktienkurse. Nicht so in diesem Jahr.



Die Gewinnprognosen der Analysten für 2023 sind seit Anfang Jahr im Durchschnitt um 5% gesunken, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Demnach sind per Ende Mai bei gut zwei Drittel der 90 in die Analyse eingeflossenen Unternehmen die Schätzungen für das laufende Jahr tiefer angesetzt als zu Jahresbeginn, beim Rest sind die Erwartungen entweder unverändert oder höher.

Entgegengesetzt ist das Bild bei den Aktienkursen: Diese sind bei drei Viertel der ausgewerteten Unternehmen seit Anfang Jahr gestiegen. Der durchschnittliche Zuwachs liegt bei rund 7%.

Tiefere Schätzungen, höhere Kurse

Ein veranschaulichendes Beispiel ist der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist Comet: Hier senkten die Analysten ihre Gewinnerwartungen für 2023 seit Anfang Jahr um satte 43%. Demgegenüber rückte der Aktienkurs um 25% vor. Dasselbe Muster zeigt sich in mehr oder weniger ausgeprägter Form auch bei anderen Unternehmen wie Feintool, Autoneum, Dormakaba, Forbo, Dufry und Stadler.



Eine allgemeingültige Begründung für diesen Befund lässt sich branchenübergreifend nicht ausmachen. Derzeit wirken sich verschiedene Faktoren stark unternehmensspezifisch aus. Positiv ins Gewicht fallen etwa die verbesserten Lieferketten, die Erholung in China, die wieder tieferen Rohstoff- und Energiepreise und die vorgenommenen Preiserhöhungen. Auf der anderen Seite bilden der Ukraine-Krieg, die Konjunkturschwäche, anhaltende Inflation und Wechselkurs-Schwankungen Unsicherheitsfaktoren in den Schätzungsmodellen.



Dass die Gleichung auch ausgeglichen sein kann, zeigt sich bei Arbonia. Hier ist die Reduktion der Gewinnschätzungen für 2023 (-17%) und der Aktienkurs (-20%) nahezu im Einklang. Die Aktien von Oerlikon wurden mit einem Kursminus von 30% stärker abgestraft, während die Gewinnprognosen lediglich um 11% reduziert wurden. Bei AMS Osram wurden die Schätzungen gar um 80% zusammengestrichen, während sich der Kurs seitwärts entwickelte.

Vereinzelt auch höhere Prognosen

Am deutlichsten erhöht wurden die Prognosen im Durchschnitt bei CPH und zwar um 27%, während der Aktienkurs gleichzeitig um 15% vorrückte. Positiver gestimmt sind die Analysten und Investoren auch bei Phoenix Mecano, wo Gewinnprognosen um Aktienkurs um etwa 25% über dem Stand von Anfang Jahr liegen. Bei SFS fielen die Prognoseerhöhungen um 8% deutlich tiefer aus als die Kursgewinne von 40%.



Gar gegenläufig ist die Entwicklung bei Mobilezone. Hier erwarten die Analysten im Durchschnitt einen 24% höheren Gewinn für das laufende Jahr, hingegen hat sich die Aktie seit Jahresbeginn 21% abgeschwächt. In diese Kategorie fallen mit Cembra (Prognosen +6%; Kurs -13%) und den Immobilienunternehmen SPS und PSP noch weitere dividendenstarke Titel, die sich wohl noch nicht vom Dividendenabgang erholt haben.

Ausschläge im SMI weniger gross

Mit Blick auf die grosskapitalisierten Unternehmen im SMI rückten die Nestlé-Aktien seit Anfang Jahr um knapp 1% vor, während die Schätzungen um 5% gesenkt wurden. Bei den Pharmariesen legten die Novartis-Aktien bei leicht erhöhten Gewinnschätzungen um 4% zu, während die Roche-Bons bei um 5% gekürzten Schätzungen etwas fester notieren.



Der Aktienkurs von Lonza legte um ein Viertel zu, während die Schätzungen um gut 10% tiefer angesetzt sind. Bei ABB, einen weiteren grossen Gewinner im SMI, rückte der Kurs um 20% vor, obwohl die Schätzungen praktisch unverändert blieben. Sowohl bei den Schätzungen als auch bei der Bewertung klar im Plus liegen Holcim und Richemont.



Etwas unübersichtlich zeigt sich die Lage Grossbanken, wo die Modelle der Analysten durch die Übernahme der CS durch die UBS ziemlich durcheinandergeschüttelt wurden und wohl noch angepasst werden.

KGVs höher

Insgesamt lässt sich das Fazit ziehen, dass die Kauflaune der Investoren durch die vorsichtigere Haltung der Analysten im laufenden Jahr noch nicht getrübt wird. Durch das Auseinandergehen der Kurse und erwarteten Gewinne stiegen die Kurs/Gewinnverhältnisse 2023 seit Anfang Jahr tendenziell an.



Für die Auswertung wurde aus dem AWP-Analyser jeweils der Durchschnitt der aktuellen Analystenschätzungen des Gewinns pro Aktie (EPS) für das Jahr 2023 mit dem entsprechenden Wert per Anfang Jahr verglichen. Berücksichtigt wurden Unternehmen aus dem SLI sowie weitere Unternehmen aus dem breiten Markt, für die genügend Analystenprognosen vorlagen. Insgesamt flossen Daten von 90 Unternehmen in die Auswertung ein, Stichtag war der 31. Mai.

AWP

