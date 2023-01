Das vergangene Jahr brachte weltweit einen Inflationsschub mit sich, gefolgt von einer Zins­straffung durch die Notenbanken wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Seit Beginn des neuen Jahres vergeht indes kaum eine Woche, in der nicht niedrigere Teuerungsraten gemeldet werden. Die Nummer zwei des Internationalen Währungsfonds, Gita Gopinath, konstatierte diese Woche am Wef in Davos, die Inflation habe weltweit den Höhepunkt überschritten.

Die Finanzmärkte rechnen bereits mit einem vorzeitigen Ende der Leitzinserhöhungen und jubilieren. Die Anleihenrenditen fallen. In der fünften Kalenderwoche steht der erste Test an. Die drei wichtigsten Notenbanken – das US-Federal Reserve, die Euro­päische Zentralbank und die Bank of ­England – entscheiden in den ersten Februartagen, wie es weitergeht.

Der Präsident der französischen Notenbank, Francois Villeroy de ­Galhau, ruft indes zu Besonnenheit auf. Die im Dezember von der Europäischen Zentralbank signalisierten grossen Zinsschritte seien weiterhin erforderlich, um die Inflation in den Griff zu bekommen. EZB-Chefin Christine Lagarde stösst in Davos wenige Tage später ins gleiche Horn. Wer auch immer recht behält, die Märkte oder die Notenbanken: Fest steht, dass der grösste Teil des Zinsanstiegs hinter uns liegt. Allerdings werden die Auswirkungen erst allmählich spürbar. Das gestiegene Zinsniveau stellt die wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger vor grosse Herausforderungen.

Notenbanken machen Verluste

Es geht nicht nur um die Leitzinsen. Notenbanken ­haben in den vergangenen fünfzehn Jahren ihr Instrumen­tarium ausgeweitet. Als die Zinsen am Minimum angelangt waren und es nicht mehr möglich war, über sie die Geldpolitik zu lockern, lancierten die Währungshüter die quantitative Lockerung (Quantitative Easing, QE): Sie kauften von den Banken Wertschriften, zunächst vor ­allem Staatsanleihen. Den Kaufpreis schrieben sie den Sichteinlagen auf den Girokonten gut, die die Banken bei der Notenbank führen. Es wird also neues Buchgeld ­geschaffen, oder, wenn man so will, «Geld gedruckt».

«Die meisten Staaten treten finanziell ­geschwächt in die neue Zinsphase.»

QE ermöglicht es den Notenbanken, direkt auf die Kapitalmärkte und somit auf das mittel- und das länger­fristige Zinsniveau einzuwirken. Leitzinsen bewegen ­dagegen nur das kurze Ende der Zinskurve. QE hat die Notenbankbilanzen grundlegend verwandelt. Die ­Notenbanken selbst sind nun gegenüber Zinserhöhungen stärker exponiert als früher.

In der Welt vor QE sorgten steigende Zinsen häufig dafür, dass eine Notenbank mehr verdiente. Im Wesentlichen profitierte sie von den höheren Zinsen auf Forderungen u. a. gegenüber Banken. Heute werden die Aktiven in der Notenbankbilanz von enormen Anleihenbeständen dominiert und die Passiven von kaum weniger grossen Sichteinlagen der Banken. Jedes Mal, wenn eine Notenbank die Zinsen erhöht, muss sie mehr für diese Sichteinlagen aufwenden. Das steigende Zinsniveau verursacht wiederum Kurseinbussen im Anleihenportefeuille.

Notenbanken fahren deshalb ­wegen der gestiegenen Zinsen hohe Verluste ein. Das Fed rutschte ­vergangenen September in die Verlustzone. Das hauseigene Research rechnet damit, dass die US-Notenbank drei bis vier Jahre im Minus wirtschaften dürfte und zwischen 60 und 180 Mrd. $ verlieren könnte. Alle Zentralbanken sind betroffen. Die Schweizerische Nationalbank hat vergangenes Jahr 132 Mrd. Fr. Verlust eingefahren. Nur ist im Fall der Schweizer Währungshüter vor allem der hohe Devisenbestand dafür verantwortlich. Solange sich der Franken aufwertet, resultieren Wechselkurseinbussen. Das Grundproblem ist aber das gleiche: Die enorme Bilanzsumme potenziert das Verlustrisiko in der neuen Zinswelt.

Für sich genommen ist das nicht weiter problematisch. Notenbanken agieren nicht gewinnorientiert und sind nur ihrem Mandat der Inflationsbekämpfung verpflichtet. Politisch sind sie unabhängig. Und dennoch ist es wichtig für sie, dass sie die Geldpolitik in einem einvernehmlichen Verhältnis mit Regierung und Parlament durchführen können. In den vergangenen Jahren, solange sie Gewinne an die öffentliche Hand ausschütteten und gleichzeitig systematisch Staatsanleihen in grossem Umfang aufkauften, war ihnen das Einverständnis der Politik sicher – wohl auch aus opportunistischen Gründen. Nun hat sich die Ausgangslage dramatisch verändert. Wie lange hält der politische Konsens noch? Wann setzt die Kritik am Kurs der Notenbanken vonseiten der Regierung oder aus dem Parlament ein?

Staatshaushalte vor Kostenschub

Die höheren Zinsen werden sich erst dieses Jahr negativ auf die Haushaltspolitik der Staaten auswirken. 2022, als die Zinsen nach oben schossen, konnten sie noch von deutlich steigenden Einnahmen profitieren. Die Steuereinnahmen zogen nach dem Ende des Covid-Lockdowns markant an, u. a. auch die Umsatzsteuern dank der zunehmenden Inflation. Diese positiven Effekte werden im laufenden und wohl auch im nächsten Jahr nicht mehr zum Tragen kommen. Der wirtschaftliche Abschwung wird dafür sorgen, dass die Einnahmen aus den direkten und indirekten Steuern zusätzlich ­nach­lassen. Die Gewinnausschüttungen der Notenbank ­fallen weg. Vor allem aber sind die Haushaltsdefizite, die anfallen, teurer. Italiens Regierung beispielsweise, die sich vor zwölf Monaten noch zu 0% für drei Jahre finanzieren konnte, zahlt nun 3%. Das US-Treasury muss 3,7% bezahlen, statt 1,3% wie vor einem Jahr.

Ausserdem reduzieren die Notenbanken ihre Bilanzen. Sie stossen Aktiven ab. Diese quantitative Straffung (Quantitative Tightening, QT) funktioniert umgekehrt wie QE. Die Staatsschuldner sind am meisten betroffen, denn einer der wichtigsten Abnehmer für ihre Schuld­titel fällt damit weg. Das sollte die Kurse der Papiere ­belasten und die Verzinsung nach oben treiben. Die Marktreaktion hält sich bislang jedoch in Grenzen, auch weil die Notenbanken sehr vorsichtig handeln. So hat das Fed in neun Monaten die Aktiven nur um 424 Mrd. $ reduziert, auf immer noch historisch hohe 8,5 Bio. $. Die EZB beginnt ihr QT im März. Sie wird dann nur noch etwa die Hälfte des Betrags auslaufender Anleihen in neue Papiere reinvestieren, sodass der Anleihenstock langsam schrumpft, um 15 Mrd. € monatlich.

Neue Aufgaben, alte Probleme

Die meisten Staaten treten also finanziell geschwächt in die neue Phase, in der das Zinsniveau höher liegt als in den vergangenen fünfzehn Jahren. Aber gleichzeitig wird von den Regierungen politisch erwartet, dass sie mehr Aufgaben übernehmen und aktiver werden. Sie sollen mit Ausgleichszahlungen und Gebührensenkungen die Bevölkerung vor den hohen Energiepreisen schützen, Konjunktur- und Industriepolitik betreiben sowie mehr als früher in die Zukunft investieren. 2023 wird sich zeigen, wie die Regierungen diese zusätzlichen Aufgaben schultern werden: Indem sie die Ausgaben im Budget umschichten und neu gewichten oder indem sie mehr Schulden machen?

Die Gefahr besteht, dass die Schulden steigen. Im Euroraum ist der Fiskalpakt nach wie vor ausgesetzt. Die Mitgliedstaaten müssen sich dieses Jahr auf eine Reform einigen, damit er 2024 operativ gestärkt wieder in Kraft tritt. Aber die Debatte steckt fest. Es steht viel auf dem Spiel: Das Staatsschuldenproblem, das im Niedrigzinsumfeld verdeckt war, droht künftig wieder aufzutauchen. Brüssel wirbt zwar dafür, dass grosse Investitionsprojekte gemeinschaftlich finanziert werden, und findet damit politisch mehr Zustimmung als in der Vergangenheit, doch der Umgang mit den nationalen Schulden­altlasten bleibt ungelöst. Die üblichen Verdächtigen, Staaten mit hohen Verbindlichkeiten, sind in der neuen Zukunft mit positiven Zinsen am meisten exponiert.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

