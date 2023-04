Der Chart des Tages – Hoffnungsschimmer für die Eurokerninflation Die Monatsdaten der EZB deuten darauf hin, dass die Kerninflation im Euroraum (ohne Energie und Lebensmittel) in den nächsten Monaten sinken wird. André Kühnlenz

Die jährliche Inflationsrate im Euroraum ist im März von 8,5 auf 6,9% gesunken. Das meldeten die Statistiker am Freitag. Der Rückgang war deswegen so deutlich, weil vor einem Jahr die Energiepreise nach Beginn des Totalangriffs auf die Ukraine exorbitant gestiegen waren. Entsprechend war jetzt die Vergleichsbasis aus dem Vorjahresmonat auch höher. Wichtiger für die Währungshüter sind aber die Kernpreise für Dienstleistungen und Industriegüter (ohne Energie): Da sie weniger stark schwanken, geben sie einen besseren Eindruck davon, wie sich der Preistrend entwickelt.

Der Beitrag der Kernpreise zur Gesamtrate von 6,9% stieg leicht, von 3,77 auf 3,8 Prozentpunkte. Damit bleibt die Trendwende in der Inflation weiterhin aus. Zumal der Wert noch immer deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2% liegt, der allerdings für die Gesamtinflation gilt. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer, der darauf hindeutet, dass die Jahresrate und der entsprechende Beitrag der Kernpreise bald zu sinken beginnen. Dies lässt sich aus den am Freitagnachmittag von der EZB veröffentlichten saisonbereinigten Daten für die Konsumentenpreise ablesen.

Diese Monatsdaten geben dem Beobachter Auskunft darüber, wohin sich nach einiger Zeit die Jahresrate bewegen wird. Im obigen Chart sind auf das Jahr hochgerechnete Monatsdaten zu sehen, so kann man sie mit den Jahresdaten vergleichen. Zu sehen ist aber auch, dass die Monatsdaten an sich sehr stark schwanken (rot gepunktete Kurve). Die dickere rote Kurve gibt den Dreimonatedurchschnitt an, der weniger stark schwankt. Und sie liegt bereits seit Dezember unter dem Jahresbeitrag (gelbe Kurve), was etwas Hoffnung gibt.

Aktuell notiert die rote Kurve bereits bei weniger als 3 Prozentpunkten – erstmals seit Juni des Vorjahres. Damit ist klar: Wenn die jüngste Tendenz anhält, sinkt auch der Jahresbeitrag bald unter diese Schwelle. Das wäre zwar noch keine Entwarnung, aber die Richtung würde zumindest stimmen. Bis die Notenbanker aber tatsächlich entspannter werden, wird es noch eine Weile dauern.



