Der Chart des Tages – Hohe aufgelaufene Ersparnisse nach drei Jahren Lockdown Aufgespartes der chinesischen Haushalte steht für Konsum zur Verfügung. Susanne Toren

Quelle der Grafik: Pictet Asset Management

Nach drei Jahren Corona-Lockdowns besteht heute in China ein erheblicher Nachholbedarf bei den privaten Konsumausgaben. Dienstleistungen wie Restaurantbesuche oder Reisen sollten zu den grossen Nutzniessern der Öffnung gehören. Aber so richtig scheinen die Konsumenten noch nicht in der Post-Corona-Zeit angekommen zu sein. Das Verbrauchervertrauen hat sich in den vergangenen Monaten nur enttäuschend entwickelt, die tiefe Verunsicherung scheint noch nicht überwunden.

Das potenzielle Ausmass dieser aufgestauten Nachfrage wird deutlich, wenn man sich die enormen Ersparnisse ansieht, die im vergangenen Jahr gehortet wurden. Nach Angaben der People's Bank of China (chinesische Notenbank, PBoC) stockten die chinesischen Haushalte ihre Bankeinlagen im Jahr 2022 um die Rekordsumme von 17,8 Bio. Renminbi (2,6 Bio. $) auf, 80% mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zur Wirtschaftsleistung belaufen sich diese auf rund 105% des BIP (vgl. Chart). Ausser auf Konsumverzicht geht ein Grossteil des während der letzten drei Jahre aufgebauten Sparvermögens auch auf die sinkende Zahl von Hauskäufen zurück.





