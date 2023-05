Weitere Übernahme – Holcim baut Dacheindeckung in Lateinamerika aus Der Zementriese setzt seine Einkaufstour im Bereich Dacheindeckungen fort und kauft die Gesellschaft Pasa. Er beschleunigt mit der Übernahme seine «Strategie 2025 – Beschleunigung des grünen Wachstums» weiter.

Durch die Integration des Pasa-Vertriebsnetzes mit den Abdichtungslösungen aus der GacoFlex-Produktpalette könne man die Lieferkette verbessern und einen Mehrwert für Kunden schaffen. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Holcim expandiert weiter im Bereich Dacheindeckungen und übernimmt die Firma PASA. Das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 38 Mio. $ sei ein in Mexiko und Zentralamerika führender Hersteller von Dach- und Abdichtungslösungen, heisst es in einer Mitteilung des Schweizer Baustoff-Herstellers vom Mittwoch. Durch die Integration des bestehenden PASA-Vertriebsnetzes mit den Abdichtungslösungen aus der GacoFlex-Produktpalette könne man die Lieferkette verbessern und einen Mehrwert für Kunden schaffen.



Mit dieser Akquisition treibe Holcim seine «Strategie 2025 - Beschleunigung des grünen Wachstums» voran, heisst es weiter. Ziel ist es demnach, das Geschäft mit Lösungen und Produkten bis 2025 auf 30% des Konzernnettoumsatzes auszubauen und in die attraktivsten Segmente des Bauwesens vorzudringen, von Dachsystemen bis zu Dämmung und Renovierung.



